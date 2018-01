Stordalen senior beholder kontrollen, men overdrar eierskapet i Strawberry Holding AS, som blant annet inkluderer hotellselskapet Nordic Choice Hotels, til barna.

– Dette handler om at den dagen jeg ikke lenger er her, så vil barna mine overta ansvaret for konsernet på en måte som sikrer langsiktighet og kontinuitet, sier Petter A. Stordalen i en pressemelding.

Og lørdag formiddag la Stordalen ut følgende melding på Twitter:

Jeg har aldri vært lenger unna pensjonisttilværelsen og har ingen planer om å trekke meg tilbake. Men i dag har mine tre fantastiske barn overtatt som eiere av verdens beste hotellselskap. En dag overtar de også kontrollen sammen. Det gjør meg stolt og glad. pic.twitter.com/abHLQMi3HH — Petter A. Stordalen (@petterstordalen) January 20, 2018

Dermed går han motsatt vei av verdens rikeste mann, Bill Gates, som bare gir smuler av formuen sin til barna og heller donerer bort sine 630 milliarder kroner (75 milliarder dollar)

Bill Gates har fått mange rike amerikanere på å gjøre det samme som seg. Men de fleste nordmenn vil holde verdiene i familien

Ingen planer om å pensjonere seg

Overføringen innebærer i praksis ingen endringer utover eierskapet innad i familien. Petter A. Stordalen vil fortsette å kontrollere selskapet så lenge han lever. Men muligheten for at konsernet selges, deles opp eller børsnoteres blir stanset. Dette gjøres for å sikre kontinuitet, langsiktighet og skape trygghet for de ansatte, ifølge Stordalen.

– Jeg har ingen planer om å pensjonere meg, men det er en forsikring om at barna vil overta ansvaret for konsernet hvis jeg skulle bli utsatt for en flyulykke eller på annen måte ikke lenger er her. Slik sikrer vi langsiktighet og kontinuitet ved å hindre muligheten for å selge, splitte opp eller børsnotere konsernet, sier Stordalen.