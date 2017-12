Egge var én av tre kamerater som glade og lystige dro fra Oslo til Manchester med det nederlandske flyselskapet KLM.

Helgeutflukten gikk via Amsterdam, fordi de fikk den beste billettprisen ved å reise via storflyplassen Schiphol.

Men hyggen skulle snart ta slutt. Da den glade gjengen skulle gå om bord i flyet som skulle bringe dem videre til Manchester, kom den første overraskelsen for Egge.

Han fikk ikke slippe om bord.

Måtte se kameratene reise videre

– Du har ikke gyldig billett, fikk han vite. Han viste frem sin innsjekkede billett, men uten at det gjorde inntrykk på KLM-personalet.

De to kameratene kunne reise som normalt, men Egge måtte se dem forsvinne på England-flyet mens han selv tuslet slukøret mot serviceskranken til KLM.

Der fikk han et om mulig enda større sjokk:

Folkene bak skranken kunne da fortelle ham at han slett ikke hadde vært med flyet fra Oslo Lufthavn.

– Hvordan kom du deg hit? ville de vite. Ifølge KLMs systemer hadde han ikke brukt utreisebilletten fra Oslo, derfor var også alle hans videre billetter blitt slettet i systemet.

Nå legger KLM seg flat

Egge forklarte at han hadde reist på helt vanlig måte, reisen hadde så langt forløpt som hvilken som helst annen reise og at han ikke kunne skjønne situasjonen han var havnet i.

Uansett hva han forklarte, så måtte han finne seg i å vente på at selskapets folk i Amsterdam skulle finne ut av hva som hadde foregått.

Da KLM omsider hadde fått undersøkt saken fikk Egge billett til neste avgang til Manchester, fire timer senere, men uten at selskapet tilbød nordmannen noen form for forpleining - slik de er forpliktet til.

Etter at Aftenposten tar kontakt med selskapet legger KLM seg paddeflate.

Selskapet beklager episoden, anser det som en alvorlig sak og lover på strak arm Egge erstatning på 250 euro pluss dekning av alle ekstra utlegg han hadde.

Ser alvorlig på glippen

– Vi har jobbet mye for å finne ut hva som skjedde i forbindelse med at passasjerene gikk om bord i Oslo. Mannen har ikke blitt fanget opp av våre systemer, og det er et forhold som vi tar meget alvorlig, sier informasjonsmedarbeider Heleen Makkinga i KLM til Aftenposten.

Hun mener episoden ikke går på sikkerheten løs fordi Egge hadde gått gjennom sikkerhetskontrollen. Fordi det ikke ble registrert at han gikk om bord, ble han betraktet som en passasjer som ikke møtte opp til avgang, og da er KLMs regler at alle billetter automatisk blir kansellert.

– Men det er klart, vi skal alltid vite hvem som er om bord på et fly. At Egge ikke ble fanget opp når han gikk om bord, er en glipp som vi ser meget alvorlig på. Slikt skal ikke skje, og vi forstår at hele episoden var ubehagelig for nordmannen, sier Makkinga.