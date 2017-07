Telenor til værs på børsen

Økningen i Telenor-aksjen startet like etter at aksjehandelen åpnet mandag formiddag. Da ble den omsatt for 152,30 kroner, en økning på 6,7 prosent fra fredagens sluttkurs.

Da hadde konsernsjef Sigve Brekke lagt fram et overraskende godt resultat for andre kvartal. Driftsresultatet før andre inntekter og kostnader (EBITDA) økte fra 11,3 til 12,7 milliarder kroner. Økningen er på 12 prosent og tilsvarer en EBITDA-margin på 40 prosent – en økning på 4 prosentpoeng fra året før.

– Vi reduserer kostnadene med 600 millioner kroner, og alle våre virksomheter bedrer sine marginer. Robustheten i den norske virksomheten, den sterke inntektsveksten i Bangladesh og at inntektene igjen øker i Thailand er noen av høydepunktene for kvartalet, sier konsernsjef Sigve Brekke.

Når det gjelder effektiviseringsprosessen er selskapet på god vei mot å nå målene for 2017. Fram til 2020 er planen å kutte kostnadene ytterligere med 1 til 3 prosent hvert år.

Enda bedre

Det gode resultatet gjør at Telenor nå tror at også årsresultatet vil bli enda bedre enn tidligere ventet.

– Basert på resultatene i første halvdel av 2017 og våre forventninger til utviklingen for resten av året, endrer vi de finansielle utsiktene for 2017. Vi øker forventet EBITDA-margin til 38–39 prosent, fra tidligere rundt 37 prosent, sier Brekke.

Han sier selskapet fortsatt forventer en inntektsvekst på 1–2 prosent.

Vimpelcom-tap

Telenor økte omsetningen med en drøy halv milliard kroner til snaut 31,5 milliarder, mens resultat før skatt falt fra 3,8 til 2,4 milliarder kroner.

Analytikernes spådommer sprikte mellom et overskudd før skatt på nesten 2 milliarder og et underskutt på 2,7 milliarder, ifølge Dagens Næringsliv. Årsaken til spriket er usikkerhet rundt hvor mye selskapet ville bokføre i gevinst og tap i andre kvartal.

Telenor melder om en gevinst på 3,5 milliarder kroner i forbindelse med en transaksjon i rubrikkvirksomheten. Samtidig ga salget av aksjer i det tidligere Vimpelcom – Veon – et tap på til sammen 7,5 milliarder kroner i andre kvartal.

Kjøper aksjer

Salget av posisjoner i rubrikkannonsemarkedet i Latin-Amerika og det fortsatte nedsalget i Veon, kombinert med det Brekke betegner som en solid balanse, gjør at Telenor nå har som mål å kjøpe tilbake inntil 30 millioner aksjer til 4,3 milliarder kroner, tilsvarende 2 prosent av alle aksjene i selskapet. Aksjer eid av den norske staten er inkludert, slik at statens eierandel forblir på 54 prosent.

Totalt fikk Telenor 1,9 millioner nye mobilabonnementer i forrige kvartal, 1,7 millioner bare i Bangladesh. Selskapet har nå 62 millioner abonnementer i Bangladesh alene og 174 millioner totalt.

Samtidig mistet Telenor-selskapet Dtaq i Thailand over 700.000 mobilkunder fra april til juni. Men til tross for den skarpe konkurransen i mobilmarkedet i landet, økte selskapet både inntektene og resultatet.