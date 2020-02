Det opplyser Veitrafikksentralen lørdag.

Over Hardangervidda er det stengt for kjøretøy med totalvekt under 7,5 tonn, mens det er kolonnekjøring for kjøretøy med totalvekt over 7,5 tonn.

Uvær medfører også at ferjestrekningen Utne-Kinsarvik i Hardanger er innstilt.

I Rogaland er fergestrekningen mellom Lauvvik og Oanes innstilt. Lørdag er det ventet vindkast opp mot 33 meter per sekund, og meteorologene har sendt ut gult farevarsel.