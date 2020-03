Tusenvis av søknader om avdragsutsettelse strømmer inn. DNB får inn 3000 om dagen.

Dette skjer selv om alle de store bankene har lettet litt på lånetrykket ved å sette ned rentene etter rentekutt fra Norges Bank.

Konserndirektør Thor-Christian Haugland i Rogalands storbank Sparebank1 SR-Bank er redd for at folk slutter å bruke penger.

– Jeg tvang meg selv til å kjøpe to varer i to butikker sent på kvelden etter jobben her om dagen. Jeg valgte å ikke utsette det. Hvis alt stopper opp, blir det mye tøffere, sier han.

3000 om dagen i DNB

DNB er Norges desidert største bank. Den har 2,1 mill. personkunder og hver tredje norske bedrift som kunde.

På vanlige dager får banken 100 henvendelser om avdragsutsettelse fra personkunder. Nå får DNB 3000 slike henvendelser daglig.

I helgen startet banken en åpen live-chat. 10.000 brukere har vært innom. Divisjonsdirektør ved kundesenteret for personmarkedet Renate Sørestrand-Hansen sier de strekker seg langt.

– Har du sikkerhet innenfor 60 prosent av boligens verdi, så innvilger vi som hovedregel avdragsutsettelse. Men vi hjelper også de med høyere belåningsgrad, sier hun.

Hun forteller at mange kunder har fått permitteringsvarsel og trenger økonomiske råd.

Terje Pedersen

Søker utsettelse på nett

Nordea Norges kommunikasjonsdirektør Christian Steffensen sier banken sent i forrige uke besluttet å tilby avdragsfrie perioder. Kundene kan søke på nett.

– Vi har fått stor respons. Rundt 150 bedriftskunder og godt over 3000 personkunder har bedt om avdragsfrihet, sier han.

Vegard Wivestad Grøtt, NTB scanpix

Sparebank1 SR-Bank med hovedkvarter i Stavanger får vanligvis rundt 30 henvendelser daglig fra personkunder som vil diskutere avdragsfrihet.

– Det siste døgnet har vi hatt rundt 450 henvendelser, sier konserndirektør Haugland tirsdag.

Fra småbedrifter har de 10–12 henvendelser på en vanlig dag. Mandag hadde de godt over 50.

Tilbyr 6 mnd. utsatt avdrag

Danske Bank har gått ut med tilbud om opp til 6 måneders avdragsfrihet for personkundene. Gebyret knyttet til dette er tatt bort.

– Vi har fått ekstremt høy respons og trafikken inn til kundesenteret er 100 ganger så stor som vanlig, sier Trond F. Mellingsæter, leder for Danske Bank i Norge.

Sparebank1 SMN i Trondheim gikk mandag ettermiddag ut med tilbud om avdragsfrihet. Alle personkundene kan i første omgang søke om 3 måneders utsettelse.

– Vi fikk enorm respons, sier kommunikasjonsdirektør Hans Tronstad.

Mer enn 1000 personkunder har henvendt seg på mindre enn et døgn. I tillegg har flere hundre bedrifter henvendt seg.

– Personkunder med tilstrekkelig egenkapital får innvilget avdragsfrihet. For bedrifter er det snakk om mer skreddersydde løsninger, sier Tronstad.

SMN og Tronstad melder tilbake til kundene at banken har «is i magen»

– Vi sier vi skal hjelpe dem gjennom krisen på en mest mulig skånsom måte, sier han.

Automatisk utsettelse på boliglånet

Personkundene i SR-Bank er bekymret for at verdien på aksjefondene deres synker. De får råd fra banken om å sitte stille.

SR-bank har gått aktivt ut til småbedrifter og bedt dem sette opp budsjett over løpende utgifter og inntekter i nær fremtid.

Haugland sier det er «mye lettere» for boliglånskunder med orden i sakene å få avdragsutsettelse enn det er for bedrifter.

– For bedriftene spør vi om de først kan gjøre noe selv. Boliglånskunder med lån innfor 60 prosent av boligens verdi får automatisk avdragsutsettelse. Det skjer maskinelt, ingen mennesker ser på søknaden, sier han.

Ingen kunder i SR-Bank blir pålagt å selge aksjefondene sine for å betale banklånet.

– Ingen må få panikk, sier Haugland.

Stian Lysberg Solum, NTB scanpix

Bedrifter kan få kort kreditt

Steffensen i Nordea forteller at mange tar kontakt også for å planlegge fremover hvis det blir krevende å betjene lånet. Bedriftene spør om kortsiktig kreditt i tillegg til avdragsfrihet. Personer planlegger for en mulig permittering.

–Vi ønsker å være så fleksible vi kan innenfor reglene, sier Steffensen.

Behandler søknader på hjemmekontor

Blant Danske Banks bedriftskunder er det mest de små og mellomstore som har henvendt seg.

– Her er det en mer individuell vurdering. Også her strekker vi oss langt overfor kunder som ellers er godt økonomisk fundert. Likviditeten er utfordringen for bedriftene, sier Mellingsæter.

Han forteller at bankens rådgivere jobber døgnet rundt fra hjemmekontor for å behandle søknader om avdragsutsettelse.