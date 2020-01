Telenor med nytt selskap. Eiendom og mobil-, radio- og bredbåndsnett samles i Telenor Infra.

Fra 1. januar har konsernet skilt eiendom og mobil-, radio- og bredbåndsnettet ut i et eget infrastrukturselskap.

Etter det E24 forstår, får selskapet ansvaret for all passiv infrastruktur i Telenors norske telenett. Det betyr at man flytter over alle mobilmaster og -basestasjoner og fastnettsiter i det norske mobilnettet fra Telenor Norge, tilhørende eiendommer som tidligere var eid av Telenor Eiendom-selskapet og Norkring og deres radio- og TV-master.

Telenor Infra er heleid av Telenor-konsernet, men er ikke underordnet Telenor Norge. Derfor blir Telenor Infra og Telenor Norge liggende som to sidestilte enheter i konsernstrukturen. Antall ansatte i det nye selskapet er mer enn doblet til 77 per 16. januar.

– Opprettelsen av Telenor Infra er en del av moderniseringsarbeidet vårt og vil være med å optimalisere virksomheten for å skape bedre digitale tjenester som kommer kundene til gode, sier pressesjef Tormod Sandstø i Telenor.

Selv om Telenor eier selskapet alene i dag, kan det komme til å få inn andre eiere.