– Tallene er ikke offisielt klare ennå, men vi lander på et tap på rundt 80 millioner kroner for hotellene våre i Stavanger-regionen i fjor. Det er litt bedre enn i 2017 hvor vi endte på 102 millioner kroner i minus, sier konsernsjef i Nordic Choice, Torgeir Silseth, til Aftenbladet.

I 2016 og 2015 gikk Stordalens hoteller her i regionen med henholdsvis 100 millioner og 50 millioner i minus. Det betyr at hotellkongen har tapt 332 millioner kroner på sine ni hoteller her i distriktet de siste fire årene.