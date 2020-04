Om tre uker skal Karlsson etter planen ta eksamen som privatist på Bjørknes Privatskole i Oslo.

Består hun, er hun ett skritt nærmere drømmen om å omskolere seg fra frisør til psykolog til høsten.

For undervisning og eksamen i to fag på høyskolen har Karlsson betalt nærmere 30.000 kroner. For å få ting til å gå rundt har hun hatt to deltidsjobber ved siden av studiet. 25 prosent som frisør ved Studio Alf og 30 prosent som feltverver for Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Men etter at koronakrisen inntraff, er hun blitt permittert fra begge jobbene.

Nå er hun i en situasjon der hun faller mellom to stoler:

Som deltidsstudent har hun ikke rett på dagpenger fra Nav.

Og som deltidsarbeider har hun heller ikke tilgang på midler fra regjeringens krisepakke til studentene.

I tillegg er det nå usikkert om eksamen skal avvikles som planlagt.

– Hvem skulle trodd at selv med to jobber kan du være hjemløs innen noen måneder? spør Karlsson.

Hanna Kristin Hjardar

Deltidsstudenter står alene

De som tar opp fag som privatister, har kun rett til støtte fra Lånekassen dersom studiet utgjør minst 50 prosent studiebelastning. Dermed har Karlsson vært helt avhengig av å fortsette å jobbe.

– Snittet for å komme inn på psykologistudiet i Oslo er veldig høyt. Dette gjør det allerede veldig vanskelig å omskolere og videreutdanne seg. Og det blir ekstra tydelig i slike krisetider, sier Karlsson.

Da hun ble permittert, henvendte hun seg til Nav for å søke om dagpenger. Det går imidlertid ikke så lenge man oppgir at man er «under utdanning».

– Så jeg ringte Lånekassen for å få hjelp. Da fikk jeg beskjed om at det ikke står noen ting om deltidsstudenter eller privatister i krisepakken.

Karlsson forklarer at fordi hennes studier etter planen skulle være ferdige neste måned, er det usikkert hva hun har rett på i månedene fremover.

– Jeg fikk beskjed om at jeg kunne prøve å søke likevel og krysse fingrene, sier Karlsson.

– Men jeg kan jo ikke basere budsjettet mitt på flaks.

Redd for å bli hjemløs

Det er heller ikke mulig å søke dagpenger gjennom Nav dersom du har avsluttet studier de siste to ukene. Det betyr at Karlsson risikerer å stå uten inntekt i minst to måneder. Nå søker hun nye jobber, men er redd for å miste hjemmet sitt i mellomtiden.

– Jeg lever jeg på depositumspengene mine nå. Jeg har vurdert å begynne å selge ting for å ha råd til mat neste måned. Det virker som om veldig mange søker de samme jobbene nå, sier Karlsson.

Hun håper regjeringen vil utvide dagpengeordningen.

– Vi er flere i min situasjon. Hvis vi ikke får dagpenger eller tilgang til ekstra lån, hva skal vi gjøre?

Kan gjelde hundrevis

Ifølge tall fra Norsk Senter for Forskningsdata var nærmere 800 personer registrert som «studenter uten studierett» for vårsemesteret 2020. Denne gruppe omtales ofte som privatister, men kan også omfatte emnestudenter.

Tallene inkluderer imidlertid ikke privatskolene. Bjørknes Privatskole sier til Aftenposten at de estimerer at rundt 350 personer har mindre enn 50 prosent studiebelastning ved vårsemesteret 2020. Det finnes også flere andre private i denne bransjen.

Regjeringen: Skal tette hullene

Lånekassen bekrefter overfor Aftenposten at privatister som hovedregel ikke har tilgang til Lånekassens støtteordninger, og dermed heller ikke oppfyller vilkårene for de ekstraordinære koronatiltakene.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) skriver i en e-post til Aftenposten at det «ikke skal være slik at noen faller mellom alle stoler og står igjen på bar bakke».

«Vi har funnet gode ordninger for de aller fleste, så jobben nå fremover er å tette hull hvor enkelte faller helt gjennom», skriver Asheim.

Han viser til at regjeringen har gjennomført en rekke tiltak, som ekstra lån, forlengede søkefrister og tidlig utbetaling av lån og stipend, men legger til:

«For dem som ikke oppfyller kravene til å få støtte i Lånekassen, så er det andre ordninger som gjelder.»

Tor Stenersen, Aftenposten

Arbeidsministeren lover hjelp

«Det er vanskelige tider for mange, og særlig for dem som ikke har en sparekonto som de kan leve av i en overgangsperiode. De som nå ikke dekkes av andre ordninger og som heller ikke har penger til å dekke nødvendige levekostnader, skal kunne søke sosialhjelp», skriver Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en e-post.

Han sier det nå lages en ny veileder for å forenkle saksbehandlingen av sosialhjelpssøknader, der det blant annet legges opp til at Nav kan lempe på kravene til dokumentasjon, og at de kan være mer tilbakeholden med å stille vilkår om salg av bolig eller andre eiendeler for å få innvilget en sosialhjelpssøknad.

«Med den nye veilederen vil det i praksis kunne bli enklere for folk å få innvilget sin søknad», skriver Røe Isaksen.

Studentene får delt stipend

I regjeringens krisepakke ble studentene lovet ekstra lån på 26.000 kroner for å bidra til å dekke tapte inntekter fra deltidsarbeid. To tredjedeler av norske studenter jobber deltid. Mange reagerte kraftig på at studentene kun fikk tilbud om mer gjeld.

Mandag ble pakken utvidet i forhandlingene på Stortinget. Nå skal én milliard av kronene i støtteordningen endres fra rent lån til en kombinasjon av stipend og lån.

Venstre skriver på sine nettsider at stipendandelen av støttebeløpet kan utgjøre 35 prosent.