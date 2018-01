Regjeringen ønsker å få på plass et gjeldsregister som skal gi banker informasjon om hvorvidt en lånesøker har forbruksgjeld. I dag har ikke banker oversikt over slik gjeld, med mindre kunden selv opplyser om den.

Finans Norge og Evry har begge søkt konsesjon.

Sterk vekst i forbrukslån er årsaken til at myndighetene vil ha et slikt register på plass. Én utfordring kan være at en boliglånssøker har tatt opp mye forbrukslån for å oppfylle kravet til egenkapital i forbindelse med boligkjøp.

Skylder 100 milliarder

Nordmenns samlede forbrukslån har økt fra 39 milliarder kroner i 2008 til 100 milliarder kroner i 2017, ifølge Finanstilsynet, som flere ganger har advart mot utviklingen.

– Den sterke økningen i forbrukslån gir grunn til uro. For mange husholdninger kommer opptak av forbrukslån i tillegg til annen gjeld og kan påføre enkeltpersoner og husholdninger store belastninger, sa finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen i fjor sommer.

Strammet inn i fjor

Krav til betjeningsevne, maksimal samlet gjeldsgrad og avdragsbetaling inngår i tilsynets nye retningslinjer for forbrukslån, som kom i fjor.

Forbrukslån utgjør bare 3 prosent av husholdningenes gjeld, men 14 prosent av de samlede renteutgiftene.

Barne- og likestillingsdepartementet skal i løpet av det neste halvåret behandle konsesjonssøknadene.