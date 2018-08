SAS kan få tvangsmulkt for dårlig tilrettelagt nettside

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) varsler tvangsmulkten fordi flyselskapet ikke har utbedret nettsiden etter en kontroll i fjor høst. Tilsynet i Difi er ikke fornøyd med fremgangen i å rette opp det som ble påpekt under kontrollen.

I en pressemelding skriver direktoratet at SAS bryter likestillings- og diskrimineringsloven og ikke sikrer at nettsiden for billettbestilling er tilgjengelig for alle. I juni var en tredel av feilene ikke rettet, og nesten 20 prosent var fortsatt ikke rettet for en uke siden.

– SAS har hatt lang tid på seg til å rette, og feilene som står igjen, får store konsekvenser for dem som bruker nettsidene til SAS. Nå får SAS ti virkedager på seg til å ordne opp. Hvis ikke, blir det dagbøter, sier tilsynsdirektør Malin Rygg.