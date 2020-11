Stordalen vil ha plaster fra den svenske stat

I Norge er nå Anders Tegnell mer kjent enn Carola, skriver hotellgründer Petter Stordalen i leserbrev til svensk avis.

Hotelleier Petter Stordalen mener det bør følge et «statlig plaster» til alle smitteverstiltak som rammer reiselivsnæringen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Hotelleier Petter Stordalen fortviler over tingenes tilstand i et leserbrev til Stockholm-avisen Aftonbladet lørdag. Reise-, show- og utelivsbransjen kan knekke fullstendig sammen under pandemien.

Situasjonen er nå slik at statsepidemiologen Anders Tegnell blitt mer kjent blant nordmenn enn artisten Carola Häggkvist, forklarer Stordalen, og det stopper ikke der:

«Folkehelsemyndighetenes pressekonferanser har flere seere enn Idol. Håndsprit er blitt vår mest solgte alkoholholdige vare, og munnbind og koronahilsing er blitt selvfølgeligheter.»

Som eier av Choice-hotellene har Stordalen store økonomiske interesser i Sverige. Men nå har inntektene stoppet nesten helt opp:

«Landegrenser er stengt. Mennesker dør. Som konsekvens har all internasjonal reisevirksomhet i praksis opphørt. Møter, konferanser og kongresser er innstilt, restaurantene står gapende tomme. Pengene er slutt i den bransjen som for bare ni måneder siden ble omtalt som en svensk basisnæring.»

Må stoppe blødningen

Leserbrevet retter seg mot de politiske myndigheter. «Til alle restriksjoner må det følge med et statlig plaster som stopper den akutte blødningen», skriver Stordalen.

For de langsiktige skadevirkningene er store uten plaster. Da risikerer Sverige at «sosial distansering blir normaltilstanden i et samfunn med skyhøy massearbeidsløshet blant unge og der plasser for møter og reiser er gått nedenom.»