Bonos kjøpesenter i Litauen etterforskes av skattefuten

Eierskapet avsløres i et sett med lekkede dokumenter fra firmaer og selskapsregistre i skatteparadiser. De lekkede dokumentene, som kalles Paradise Papers, er overlevert til den tyske avisen Süddeutsche Zeitung, som delte dem med International consortium of investigative journalists (ICIJ) og mediehus som britiske The Guardian, amerikanske The New York Times, litauiske 15min.lt og, som eneste norske mediehus, Aftenposten.

Dokumenter fra selskapsregistre i skatteparadisene Malta og Guernsey viser Bonos skjulte eierskap i kjøpesenteret Aušra.