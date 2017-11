Stemningen hadde endelig snudd i Canadas liberale parti sommeren 2013. Med en ny, karismatisk leder kom også nytt håp om snart å kunne ta tilbake makten.

Da partiet pekte på Justin Trudeau som sin redningsmann, ba han om hjelp fra en nær barndomsvenn.

Milliardæren Stephen Bronfman (53) ble håndplukket av Trudeau til en ekstremt viktig oppgave for partiet: å samle inn penger til den kommende valgkampen mot det pengesterke konservative partiet.

Han var forholdsvis ny i det politiske spillet, og hele partiet var avhengig av at han lyktes.

Og penger skaffet han.

Lovet virkelige endringer

Bronfman, som kommer fra en av Canadas rikeste familier, bidro også til å samle inn penger for Trudeau i perioden før han ble valgt til partileder.

– Justin er veldig salgbar, bemerket Bronfman til pressen i 2013.

Han samlet inn nesten 100 millioner kroner i donasjoner til Canadas liberale parti i 2014. Det var den største årlige summen på ti år, og den sikret partiet en pangstart på valgkampen med slagordet «Real change – now».

Til kamp mot skatteparadiser

Partiet fikk nær syv millioner stemmer på løfter om en ærlig regjering som ville hjelpe middelklassen og stanse urettferdige skattelettelser til de rikeste.

Over natten var ikke Trudeau bare blitt Canadas nye statsminister, men også en leder som ble beundret av svært mange begeistrede tilhengere verden over.

Trudeau blir aldri lei av å gjenta løftet om rettferdig skatt:

5. mai 2015: – Vi har råd til å gjøre mer for dem som trenger det, ved å gjøre mindre for dem som ikke gjør det.

6. april 2016: – Vi ble valgt på et løfte om å sørge for at alle betaler en rettferdig andel skatt.

3. mars 2017: – Skatteunndragelse er noe vi tar veldig på alvor.

Trudeau skrev allerede på sin første dag på jobben under en erklæring der han lovet å lede en åpen, etisk og gjennomsiktig regjering.

Det velgerne aldri fikk vite, var at mannen som finansierte Trudeaus vei til makten, selv har plassert penger i et skatteparadis og lagt til rette for at andre har kunnet overføre millioner av kroner.

Andrew Vaughan / CP

Røde flagg

Mediene som har samarbeidet om dokumentlekkasjen Paradise Papers, kan nå avsløre hvordan Bronfman og hans investeringsselskap Claridge i Montreal har tette bånd til en trust (en form for stiftelse, journ.anm.) på Caymanøyene.

CBC, Radio-Canada og Toronto Star har gått gjennom flere tusen dokumenter og lagt disse frem for en rekke skattejurister. Dokumentene ble først lekket til Süddeutsche Zeitung og delt videre med mediene gjennom International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).

Trusten som Bronfman knyttes til, var verdt totalt 520 millioner kroner. De involverte kan ha unngått skatt i Canada, USA og Israel gjennom transaksjoner som kritiseres av juristene.

Juristene mener dokumentene viser både mulig utnyttelse av lovlige smutthull, skjulte betalinger og det som ser ut som tildekkede transaksjoner.

– Det er mange røde flagg, og jeg regner med at særlig skattemyndighetene er interessert i å følge opp, sier professor Grayson McCouch ved Universitetet i Florida til CBC etter å ha undersøkt dokumentene i to dager.

Gudfaren

Claridge ble opprettet i 1987 av Stephen Bronfmans far for å forvalte familiens formue. Stephen Bronfman gikk inn i selskapet i 1991, samme år som Claridge opprettet en trust på Caymanøyene.

På dette tidspunktet ble Claridge styrt av Leo Kolber (88), og trusten på Caymanøyene fikk navnet Kolber Trust. Kolber har tidligere spøkefullt omtalt seg selv som Bronfman-familiens «consigliere».

Kolber var nær venn av Justin Trudeaus far, Pierre, som var statsminister i perioden mellom 1968 og 1984. Kolber ble utnevnt til senator av Trudeau senior i 1982. Han var partitopp i 21 år og har flere ganger vist sin støtte til Justin Trudeau.

Scanpix/CP PHOTO/Fred Chartrand)

Kolber er også Stephen Bronfmans gudfar, og han var i likhet med sin gudsønn i mange år ansvarlig for å samle inn penger til Canadas liberale parti.

Overførte penger til skatteparadis

Bronfman tok over styringen av Claridge etter Kolber i 1997, etter å ha gått i lære siden 1991.

Bronfman-familien og deres selskaper har gitt 200 millioner kroner i lån til skattefrie Kolber Trust siden 1991.

Allerede på midten av 90-tallet var nær 250 millioner kroner plassert på Caymanøyene, ifølge de lekkede dokumentene.

Verdiene og driften var tett knyttet til Bronfman-familien:

Stephen Bronfman ga i løpet av årene personlig flere rentefrie lån til trusten. Skattemyndighetene i Canada anser dette som en varsellampe for skatteunngåelse eller kamuflerte pengeplasseringer.

Ledende ansatte i Bronfmans selskap fikk betalt for å gi råd og legge til rette for transaksjoner inn og ut av Caymanøyene.

Hverken Stephen Bronfman eller Leo Kolber har latt seg intervjue om saken.

Canadisk rådgiver tok avgjørelser

Paradise Papers avdekker også det amerikanske og canadiske skatteeksperter mener kan være kamuflerte betalinger, falske fakturaer og forsøk på å unngå amerikansk skatt, tilrettelagt av rådgivere som representerer begge familier.

Regelverket sier at dersom en trust i realiteten administreres fra Canada – uansett hvor den er registrert – skal det også betales skatt dit.

De lekkede dokumentene avdekker at en investeringsdirektør i Montreal tok en rekke avgjørelser om den daglige driften av Kolber Trust. Dokumentene viser også at Kolbers representanter ser ut til å ha vært bekymret for spor som kunne koble trusten til virksomhet i Canada.

Jo Ann Snover / Shutterstock

Jonathan Kolber, Leo Kolbers sønn og mannen som er oppført som eier av Kolber Trust, sier følgende i et telefonintervju med CBC:

– Han (investeringsdirektøren i Canada, journ.anm.) var rådgiveren. Han er mannen som tok avgjørelser, sier Kolber.

I ettertid har en advokat som representerer Bronfman og Kolber, imidlertid benektet dette og sagt at Kolber Trust alltid har vært styrt fra Caymanøyene. Han sier til International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) og CBC at ingen av transaksjonene eller selskapene har vært brukt til å unndra eller unngå skatt.

– Enhver antydning om falsk dokumentasjon, bedrageri, skjult adferd, skatteunndragelse eller lignende oppførsel er falsk og en forvrengning av fakta, sier han.

Dersom canadiske myndigheter går inn i saken og finner at trusten i realiteten ble drevet fra Canada, kan eierne bli holdt ansvarlig for skatt tilbake til da trusten ble etablert.

Ville slå ned på pengeplasseringer

Siden 1999 har finansdepartementet i Canada foreslått å slå ned på lyssky bruk av såkalte truster i utlandet, men en lov mot dette ble ikke vedtatt før i 2013, blant annet på grunn av press fra lobbyister.

– Hver gang ble det lagt press på myndighetene av de velstående familiene og selskapene som tjente på skatteparadiser, sier Judy Wasylycia-Leis, tidligere medlem finanskomiteen og av parlamentet for New Democratic Party til ICIJ.

Advokater som representerer Bronfman og Kolber, har vært blant dem som har drevet lobbyvirksomhet mot en strengere lovgivning for plassering av penger i skatteparadiser, viser offisielle dokumenter.

– Ment å villede

Skattejurister trekker frem flere eksempler fra dokumentene om Kolber Trust som de mener kan ha vært i strid med loven.

I 2002 ga Bronfmans private USA-trust et rentefritt lån på 32 millioner kroner til Kolber-trusten. Etter amerikansk lov skal det være renter på slike lån. Men rådgiverne kom opp med en plan:

Kolber skulle betale renter, men få pengene tilbake via andre kanaler. Bronfmans rådgivere innrømmer i en intern e-post at lånet ble gitt «bare i form», og ikke «substans». Kolber sendte en kopi av e-posten til advokaten sin og merket den med «KONFIDENSIELL!!»

– Det er faktisk veldig dristig å skrive dette ned, påpeker professor Marwah Rizqy, som betegner transaksjonen som «a smoking gun».

Hun er blant flere eksperter som har gått gjennom dokumentene for canadiske medier.

– Dette kan se ut som bevis på bedrageri, sier professor Grayson McCouch.

Advokatene som representerer Kolber og Bronfman, avviser dette. De mener lånene gitt til Kolber Trust har vært i tråd med det såkalte armlengdeprinsippet.

Kort forklart handler armlengdeprinsippet om at priser på handler mellom tilknyttede selskaper skal gjøres til markedspris, for å hindre manipulerte transaksjoner, overskuddsflytting og skatteunngåelse.

Flyttet pengene til Israel

Kolber Trust ble lagt ned i 2015 etter å ha drevet skattefritt på Caymanøyene i 24 år. Verdiene ble overført til en trust i Israel, der Jonathan Kolber bor.

Da Jonathan Kolber oppga verdiene i trusten til israelske skattemyndigheter, opplyste han om noe som kan få store konsekvenser for både Kolber- og Bronfman-familien.

«Verdiene i trusten stammer fra eiers far (Leo Kolber, journ.anm.), som bor i Canada».

Dette er viktig fordi Underhuset i Canada i 2013 vedtok en lov med tilbakevirkende kraft til 2007 som gjør det mulig å skattlegge verdier i utenlandske truster hvis de stammer fra canadiske kilder. I så fall skulle trusten ha betalt inntektsskatt i Canada siden 2007.

– Jeg tror skattemyndighetene i Canada vil være interessert i å se på dette, sier skatteprofessor Geoffrey Loomer.

Eksperter mener at også Stephen Bronfman og Leo Kolber kan risikere straffeskatt etter avsløringene.

Advokatene deres sier i en uttalelse at Cayman-trusten aldri skulle ha betalt skatt i Canada, og at den er satt opp og drevet i tråd med lover og regler.

– Vi skal gjøre noe med det

I dag fortsetter Bronfman å samle inn penger for Canadas regjerende parti.

Han skrøt i en e-post til partifeller i september av at Trudeau «står opp for middelklassen».

– Systemet vi har akkurat nå, oppfordrer de rikeste til å betale mindre skatt og krever at middelklassen betaler mer. Vel, det er galt, og vi skal gjøre noe med det, sa Trudeau 16. oktober 2017.

Kolber er også fremdeles en av partiets pengemenn. I september i fjor ble det holdt en innsamling for Canadas statsminister der givere ble lokket med muligheten til å bygge nettverk og ha åpen dialog med regjeringen.

Innsamlingen ble holdt i Kolbers hjem. Arrangøren var Stephen Bronfman.

Hverken Trudeau eller partiet vil kommentere

CBC News og Toronto Star har bedt statsminister Justin Trudeau om en kommentar på hva han synes om Stephen Bronfmans involvering i Cayman-trusten, sett i lys av Bronfmans rolle i partiet.

– Med tanke på at du refererer til Bronfmans rolle i partiet, vil jeg be deg rette spørsmålene til partiet, sier Trudeaus talsperson.

Partiets talsperson sier Bronfman «jobber på frivillig basis» for partiet, og at han kun bidrar med «støtte til å samle inn penger, ikke politiske beslutninger».