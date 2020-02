DNB tjener godt på dine penger: 39 milliarder i renteinntekter i fjor

DNB fikk et overskudd på 25,7 milliarder kroner i 2019 og endte dermed fjoråret bedre enn forventet.

Renter er en stor del av bankens levebrød og sto for 39,2 milliarder kroner av DNBs inntekter i fjor. Det er en oppgang på 6,52 prosent fra året før. DNB satte opp rentene flere ganger i løpet av 2019. Det bidrar til at banken tjener mer.

Fakta: Netto renteinntekter Netto renteinntekter er bankens hovedkilde til inntekter. Det er forskjellen på det banken selv betaler for å låne penger og det kundene betaler når de låner av banken. I fjerde kvartal 2019 var DNBs netto renteinntekter på 10,3 milliarder kroner, opp fra 9,6 milliarder kroner i fjerde kvartal året før.

– Veldig godt fornøyde

De samlede inntektene var på 54,9 milliarder kroner, mot 50,4 milliarder i 2018.

– Vi er veldig godt fornøyde med det vi har fått tilsammen med kundene våre i 2019. Økt aktivitet i alle segmenter førte til en utlånsvekst på over 50 milliarder kroner. Pengene har realisert boligdrømmen for mange familier og ført til økte investeringer i norsk næringsliv, sier konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB, ifølge Dagens Næringsliv.

4,9 mrd. Kr i utbytte til staten

Banken vil betale ut et utbytte på 9 kroner per aksje, ifølge kvartalsrapporten. Det tilsvarer en utdeling på over 14 milliarder kroner til aksjonærene. Nærings- og fiskeridepartementet er bankens største eier og vil få utbetalt rundt 4,9 milliarder kroner.

– Norsk økonomi går fortsatt veldig bra, selv om vi venter at veksten blir litt lavere de neste årene, sier Braathen.

