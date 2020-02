KLM og Air France er foreløpig siste flyselskaper ut: Den første eller siste korte flyturen på reisen erstattes med tog.

– Det har vært veldig vellykket. Nærmere 20 prosent av vår transfer-passasjerer mellom Brussel og Schiphol-flyplassen i Amsterdam reiser nå med tog, forteller KLMs talsperson Gerrie Brand.

En av fem daglige avganger mellom Amsterdam og Brussel skjer nå med tog. Det samme er tilfellet med søsterselskapet Air Frances avganger mellom Paris og Brussel. Passasjerene kjøper én gjennomgående billett for hele reisen.

– En god idé. Tog er ganske behagelig på korte strekninger som dette. Og så er det mer miljøvennlig, mener ekteparet Aneta Todorova og Kalin Veltchev, bosatt i Brussel. Siste etappe av parets ferietur til Asia, foregikk med tog fra Schiphol-flyplassen til jernbanestasjonen i Brussel sentrum.

Har KLM fått flyskam? Ber passasjerene tenke seg om

Benytter tog for å gi plass til annen trafikk

Det har ikke vært uvanlig at reisende til eller fra enkelte byer har valgt direktefly til den nærmeste storflyplassen – og selv bestilt tog den siste strekningen. Flere flyselskaper har også inngått allianser med togselskaper om rabatterte billetter for sine passasjerer.

Privat

En økende trend er at flyselskapene tilbyr dette som en del av den totale flyreisen. Hele reisen bestilles på flyselskapenes nettsider, og togreisen fremstår på bestillingen på samme måte som om den hadde vært med fly. Den har også et «flightnummer».

Luftfartsekspert Hans Jørgen Elnæs i konsulentfirmaet Winair spår at vi kommer til å se mer av dette fremover.

– Dette er ikke noe nytt fra flyselskapenes side. Dette har særlig Tyskland bygget ut, hvor flere flyselskaper har avtale med Deutsche Bahn.

Ifølge tall fra den britiske regjeringen, gjengitt av BBC, vil en kort flyvning som oftest føre med seg tre til seks ganger så store klimautslipp som tog. Men Elnæs tror dette handler om mer enn bare et ønske om å synliggjøre grep for å redusere luftfartens CO2-avtrykk.

– Flyselskapene begynner også å innse at konkurransen fra bakketransport akselererer, og EU vil forsere den utviklingen, sier Elnæs, og nevner enorme investeringer i jernbane i blant annet Tyskland og Spania.

Elnæs påpeker også et annet moment i KLM-tilfellet. Selskapet ønsker å fjerne en del ruter fra Schiphol - fordi flyplassen er overbelastet.

– Ved å redusere noen korte flyruter, blir det plass til annen trafikk. Da er det naturlig å flytte en del til tog og noe til en annen flyplass, for så å disponere kapasiteten på en bedre måte, sier han.

Elnæs viser til at spanske lokalmyndigheter vurderer å forby flyvninger mellom Madrid og Barcelona. Et nytt lavpris hurtigtog starter denne uken turer på under tre timer. Den spanske flyruten er Europas mest trafikkerte, foran Frankfurt-Berlin, Paris-Toulouse og Oslo-Trondheim.

Ålesund-Amsterdam-Brussel på 30 sekunder:

Det er én utfordring: Bagasjen

Da Aftenposten nylig testet ut KLMs «tog-for-fly»-tilbud mellom Amsterdam og Brussel, var det ikke tvil om at det var tidsbesparende. Vi ankom Brussel sentrum rundt en time tidligere enn vi ville gjort med fly.

Arnfinn Mauren

Men det har også sine ulemper. Den største utfordringen er bagasjehåndteringen. Passasjerene kan ikke sende innsjekket bagasje helt frem. Inntil videre må den hentes på flyplassen og tas med på toget. Passasjerene må også henvende seg til billettkontoret for å få en egen togbillett – før de går om bord i toget.

– Vi er i forhandlinger om å forbedre bagasjehåndteringen. Vi jobber også med å gjøre billettsystemet bedre, men det gjenstår en del arbeid, forklarer Gerrie Brand hos KLM.

Men passasjerene virker likevel å være fornøyde. Goda Budvytyte mener KLM burde ha tilbudt tog på flere korte «transfer-strekninger» til og fra Schiphol.

– Det er bare irriterende å løpe etter fly nummer to i den helt andre enden av flyplassen, når man kan gå ned på jernbanestasjonen å ta toget, mener hun.

Fakta: Her kan du fly med tog United Airlines har samarbeid med Amtrak om reiser fra Newark-flyplassen utenfor New York til New Haven, Philadelphia, Stamford og Wilmington. Lufthansa, Emirates og American Airlines har avtale med Deutsche Bahn om tog fra flyplassen i Frankfurt til og fra Stuttgart, Köln, Siegburg, Bonn, Kassel og Karlsruhe. Austrian Airlines tilbyr togbilletter fra Wien flyplass til og fra Linz og Salzburg i et samarbeid med AlRail. Swiss International Air Lines har et samarbeid med togselskapet SBB om togbilletter mellom flyplassen i Zürich og Basel. Air France flyr deg med tog fra Charles de Gaulle-flyplassen i Paris til og fra Brussel og Strasbourg. KLM har i et samarbeid med Thalys erstattet fly med tog på en av fem avganger mellom Schiphol-flyplassen og Antwerpen/Brussel. Singapore Airlines har avtale med togselskapet First Great Western og Heathrow Express. Den gjør det mulig å bestille gjennomgående reiser via Heathrow til britiske byer som Bristol, Bath og Plymouth. Kilde: Wikipedia

Skandinavia lite egnet – med ett unntak

Avtaler som det KLM og Air France har introdusert, finnes ikke i Skandinavia. Få strekninger er aktuelle, på grunn av geografien og eksisterende togtilbud. Men én strekning kan peke seg ut: København-Malmö.

SAS

I 1984 satte SAS inn luftputefartøyer mellom Kastrup og Malmø, og kort tid etter ble flyvningene mellom de to byene lagt ned. Senere ble det satt inn katamaraner, og passasjerer kunne kjøpe en gjennomgående reise med fly og båt. Men dette tilbudet forsvant da Øresundbroen kom i 2000.

Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

I dag tar det 20 minutter med tog fra Kastrup til Malmø. Men etter det kommunikasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS kjenner til, har det ikke vært diskutert et billettsamarbeid med det svenske togselskapet SJ, som trafikerer strekningen Malmø – Kastrup.

Vil gjøre «Malmø» til «København»

Søker flypassasjerer opp reiser til Malmø fra nesten hvor som helst i verden, kommer det stort sett opp en reiserute med transfer i Stockholm.

Bestiller du for eksempel en SAS-reise fra Washington DC til Malmø, blir du sendt via København og Stockholm før flyturen går ned igjen til Malmø. Men SAS lover at dette vil bli endret.

– Om ikke lenge vil vi gjøre det mulig at alternativet med København og Kastrup kommer opp i relevante tilfeller når Malmø er i søkeleddet, opplyser Knut Morten Johansen i SAS.

Hos KLM tror de tog kommer til å ersatte flere strekninger i tiden fremover.

– Vi har alle mulige høyhastighetsstrekninger til og fra Schiphol på vår ønskeliste, skriver Gerrie Brand i en e-post.