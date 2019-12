Boeings toppsjef går av

Den amerikanske flyprodusenten har vært under hardt press etter to dødsulykker med selskapets 737 MAX 8-fly og som har ført til at det er innført internasjonalt flyforbud for flymodellen.

Selskapet sier ifølge en pressemelding at det derfor er nødvendig med en endring i ledelsen for å gjenopprette tilliten til selskapet.

Ny toppsjef for Boeing blir David Calhoun, som i dag er styreleder i selskapet. Lederbyttet førte til et umiddelbart hopp for Boeing-aksjen, som steg 2,7 prosent etter kunngjøringen.

Etter at flere hundre MAX-fly ble satt på bakken over hele verden i mars i år, har aksjen falt over 20 prosent.

Etterforskere mener at feil ved manøvreringssystemet MCAS bidro til de to ulykkene, som til sammen krevde 346 menneskeliv.

Flyprodusenten har til tross for flyforbudet fortsatt produksjonen av flytypen, men har fra januar 2020 sett seg nødt til å sette den videre produksjonen på vent. Bakgrunnen er at det trolig vil ta måneder før de amerikanske luftfartsmyndighetene FAA innvilger flytillatelse.