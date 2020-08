Stor eldresvindelring rullet opp i Fredrikstad

Politiet i Fredrikstad mener å ha rullet opp et større nettverk som har drevet med såkalt Olga-svindel. To svensker, en danske og en nordmann er pågrepet.

– Så langt vi kan se, er det nå snakk om rundt 13,5 millioner kroner. Det er eldre mennesker som har fått sparepengene sine regelrett stjålet fra seg. Det er ganske så kynisk, sier etterforskningsleder Even Klund ved Fredrikstad politistasjon til Fredriksstad Blad.

Den såkalte Olga-svindelen, der eldre kvinner blir kontaktet av kriminelle som utgir seg for å være fra banken og tvunget til å gi fra seg sensitiv informasjon, har pågått på landsbasis. Politiet i Fredrikstad ble imidlertid satt på sporet av bedrageriligaen da et svindeltilfelle et annet sted i Norge ble koblet til en dansk mann som hadde registrert adresse på en postkasse i Østfoldbyen.

I juni ble ytterligere to menn pågrepet på et hotellrom i Oslo, der det også ble funnet avansert utstyr og skattelister med navnet til en rekke eldre kvinner.

– Vi gikk rett og slett rett inn i svindelsentralen deres på dette hotellrommet. Blant annet ble det funnet avansert spoofing-utstyr som vi mener svindlerne har brukt til å lure de fornærmede til å tro at det var banken som ringte, sier politiadvokat Yvonne Schilling.

Etter pågripelsene i Oslo skal det ikke ha vært en eneste anmeldelse av denne typen svindel. Denne uka ble en fjerde mann pågrepet.

Tidligere i sommer bekreftet Telenor at de i en periode måtte blokkere mer enn 200.000 anrop daglig. Flere banker har vært ute og advart kundene om svindelmetoden.