Svakeste vekst i Kina på 27 år

Ifølge AFP er veksten i Kina i årets tredje kvartal den svakeste siden 1992, men veksten er innenfor Kinas mål om en vekst på 6 til 6,5 prosent i løpet av et år. I 2018 vokste Kinas økonomi med 6,6 prosent.

– Den nasjonale økonomien fortsatte å være stabil de tre første kvartalene, oppsummerer talsperson Mao Shengyong i Kinas statistikkbyrå NBS og fortsetter:

– Uansett må vi være klar over at økonomien er under økende press gitt de kompliserte og alvorlige økonomiske forholdene både hjemme og utenlands, den langsomme globale veksten og økende eksterne ustabilitet og usikkerheter.

Tjenester og produksjon av teknologi var de viktigste vekstområdene, mens sysselsettingen var «generelt stabil», la Mao til.

Tidligere denne uken kunngjorde Kina tall som viser at landets handel med USA fortsetter å falle som følge av handelskonflikten mellom dem. I september falt Kinas import av varer fra USA med 20 prosent fra året før.