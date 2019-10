Vegvesenet venter ekstra trafikk på hovedveiene

Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Finnmark, Oppland, Oslo, Troms, Vest-Agder, Vestfold og Østfold avslutter høstferien søndag. Det fører ofte til kø på hovedveiene, men søndagens fine vær kan føre til ekstra mye trafikk.

– Vanligvis reiser mange fra fjellet etter frokost, men i dag er det jo veldig fint vær. Fra klokken 14 og utover tror jeg likevel det vil øke på med trafikk, sier trafikkoperatør Trude Lindborg i Statens vegvesen til NRK.

Vegtrafikksentralen venter en del trafikk på E16 fra Hønefoss mot Sandvika og riksvei 3 for dem som kjører fra Trysil og sørover. Veiarbeid på E6 fra Kolomoen til Moelv kan også føre til saktegående kø, skriver NRK.

Lørdag meldte meteorologene at flere steder over hele Sør-Norge har hatt sin første frostnatt, og at dette kan føre til glatte veier – særlig i midtre og indre strøk.

Trafikkoperatør Trude Lindborg sier at det ikke nødvendigvis er behov for vinterdekk, men ber bilister være ekstra forsiktige dersom man kjører med sommerdekk.

Folk oppfordres til å ta det rolig, og sjekke både værmeldingen, trafikkbildet og fjellovergangene i Sør-Norge.