Veivesenet venter ekstra trafikk på hovedveiene

Veitrafikksentralen til Statens vegvesen bød ved 16-tiden søndag ettermiddag følgende på følgende situsasjonsbilde, på twitterkonto VTS-sor og overfor Aftenposten:

E18 Krager-Porsgrunn har tett trafikk og stedvis saktegående kø ved Dørdal, i nordgående retning. Dette på grunn av veiarbeid og mye trafikk. Alternativ rute er fylkesvei 356.

E16 Hønefoss-Sandvika har tett trafikk, og stedvis saktegående kø i sydgående retning ved Hønefoss. Ca. 20 minutters forsinkelse. Køen går fra omtrent ved Heradsbygda, der Rv7 møter E16.

Køen går omtrent til Sunvollen. Ifølge rafikkoperatør Trude Lindstad ved Veitrafikksentralen sklir trafikken greit ved Skui, Wøyenenga og inn til Sandvika.

Rv7 Gol-Hønefoss har tett trafikk, uten store forsinkelser.

E18 Vestfold-Drammen-Sandvika-Oslo: Lite tegn til kø.

E6 nordfra: Køtendenser Hafjell-Lillehammer og der det pågår veiarbeider ved Brumunddal.

Kø for øvrig gjennom Elverum, og mot E6 her der det også pågår veiarbeider.

Fjelloverganger: Det er ikke meldt om problemer søndag. Men ifølge trafikkoperatør Lindstad kan det være glatte partier.

Høstferie-slutt i 10 fylker i Sør-Norge

Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Finnmark, Oppland, Oslo, Troms, Vest-Agder, Vestfold og Østfold avslutter høstferien søndag. Det fører ofte til kø på hovedveiene, men søndagens fine vær kan føre til ekstra mye trafikk.

– Vanligvis reiser mange fra fjellet etter frokost, men i dag er det jo veldig fint værm sa Trude Lindstad tidligere i ettermiddag til NRK.

Lørdag meldte meteorologene at flere steder over hele Sør-Norge har hatt sin første frostnatt, og at dette kan føre til glatte veier – særlig i midtre og indre strøk.

Trafikkoperatør Trude Lindborg sier at det ikke nødvendigvis er behov for vinterdekk, men ber bilister være ekstra forsiktige dersom man kjører på sommerdekk.

Folk oppfordres til å ta det rolig, og sjekke både værmeldingen, trafikkbildet og fjellovergangene i Sør-Norge.