Regjeringen åpner for metall-leting på norsk havbunn

Havnasjonen Norge kan i fremtiden forsyne verden med etterspurte metaller til elbiler og solceller, mener Olje- og energidepartementet.

Norge har rike forekomster av viktige metaller til det grønne skiftet på kontinentalsokkelen.

12 minutter siden

(Bergens Tidende): Det fremgår av konsekvensutredningen som ble lagt frem av olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) torsdag.

– Forutsatt at utvinning kan skje på en lønnsom måte og med akseptabel grad av miljøpåvirkning, kan dette bli en spennende ny næring, sier Aasland ifølge Bergens Tidende arrow-outward-link .

– Ny havnæring

Utvinning av mineraler fra havbunnen kan også bidra til å sikre den globale tilgangen på viktige metaller, heter det i utredningen. arrow-outward-link

Mange av metallene og stoffene som trengs til det grønne skiftet finnes på dypet i Norskehavet.

Elbilbatterier trenger kilovis med kobolt, mangan og nikkel.

Solcelleanlegg må ha sølv, indium og gallium.

Vindturbiner trenger sjeldne jordartmetaller.

Havbunnen har også biologisk rikdom. Disse sjøfjærene er rundt to rundt meter høye. Her finnes også hauger med metallholdige mineraler.

– Et skritt i riktig retning

Konsekvensutredningen blir lagt frem samtidig som det pågår en internasjonal konferanse arrow-outward-link i Bergen om mineralutvinning på havbunnen.

Her ble nyheten møtt med tilfredshet hos selskaper som satser på det som kan bli en ny havnæring.

– Dette er positivt og et viktig skritt i riktig retning, sier direktør Anette Broch Mathiesen Tvedt i det bergensbaserte selskapet Adepth Minerals.

Men representanter for næringen understreker også at det er langt frem før det kan bli tale om kommersiell utvinning.

De sier det trengs omfattende kartlegging av ressurser og potensielle miljøeffekter før det blir aktuelt å hente mineraler fra havbunnen.

Kontroversielt

Såkalt gruvedrift på havbunnen er imidlertid omstridt både i Norge og utlandet.

Blant partiene på Stortinget, har særlig MDG, SV og Rødt vært kritiske til åpningsprosessen. De har ment at regjeringen går for raskt frem og at kunnskapen om miljøeffektene ennå er for mangelfull.

– På dypt vann

Miljøorganisasjonen WWF Verdens naturfond er også kritisk.

– Her er statsminister og leder for det internasjonale havpanelet, Jonas Gahr Støre, på dypt vann når regjeringen i det hele vurderer å åpne for gruvedrift på havbunnen, sier generalsekretær Karoline Andaur.

WWF mener beslutningen er stikk i strid med havekspertenes anbefalinger.

– Norge bryter med dette med bærekraftig og kunnskapsbasert havforvaltning som vi har tidligere vært anerkjent for internasjonalt, sier Andaur.

De lilla-fargede områdene viser det foreslåtte åpningsområdet. Jan Mayen og en sone på 12 nautiske mil rundt øya er vernet som naturreservat. (Kart: Olje- og energidepartementet)

Men Olje- og energidepartementet fremhever at en åpning kan gi viktige svar om økonomiske virkninger og konsekvenser for miljøet.

«Først da kan en få avklart om utvinning av våre havbunnsmineralressurser vil kunne bli lønnsom og drives med akseptabel grad av miljøpåvirkning», heter det i konsekvensutredningen.

Ifølge departementet legges det likevel opp til en føre-var-tilnærming, siden kunnskapen om utredningsområdet fortsatt er begrenset.

Blant mineralene som er påvist i norske havområder er bly, sink, kobber, gull, sølv, mangan, jern, titan, kobolt, nikkel og sjeldne jordarter arrow-outward-link .

Usikre verdianslag

I de mest optimistiske økonomiske anslagene arrow-outward-link snakkes det om mineralverdier for minst tusen milliarder kroner på norsk kontinentalsokkel.

Olje- og energidepartementet mener imidlertid det er grunn til å holde hodet kaldt.

«Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til omfanget av lønnsomme havbunnsmineraler og hvor store økonomiske og sosiale effekter virksomheten kan gi Norge», heter det.

– Pålitelig tilgang

I en verden der Kina har tilnærmet monopol på utvinning av flere av de viktige metallene, mener departementet at Norge har muligheter til å bidra til en pålitelig og sikker tilgang til flere av disse viktige råvarene.

Konsekvensutredningen blir en viktig del av beslutningsgrunnlaget når Stortinget på vårparten neste år skal avgjøre om det skal åpnes for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel.

Noen av mineralrikdommene ligger i skorper på havbunnen eller rundt vulkanske skorsteiner (se video under).

– Miljøeffektene kan begrenses

Selv om det fra flere forskere er uttrykt bekymring for potensielle miljøkonsekvenser, vil valg av tekniske løsninger og avbøtende tiltak kunne begrense de miljømessige virkningene, ifølge konsekvensutredningen.

«Virkningene vil dessuten være knyttet til det konkrete geografiske området der utvinningen foregår. Dette arealet vil være svært begrenset i forhold til det totale havbunnsarealet», mener Olje- og energidepartementet.

Spredning av partikler fra utvinningen er blant de potensielle miljøeffektene, ifølge utredningen.

Denne fjernstyrte roboten veier 25 tonn og er designet for mineralutvinning på havbunnen. Her senkes den til dypet i Clarion Clipperton-sonen i Stillehavet.

Men samtidig fremheves det at kunnskapshullene ennå er store når det gjelder fauna og naturmiljø på store havdyp.

Mye av det aktuelle åpningsområdet ligger på større dyp enn 1500 meter.

– Åpning kan gi svar

Olje- og energidepartementet mener åpning av norsk sokkel og muligheter for kommersiell utforskning vil gi viktige svar når det gjelder miljøpåvirkning, utvinnbare ressurser og videreutvikling av teknologier.

Det finnes to typer av havbunnsmineraler på norsk kontinentalsokkel.

Fra sulfidforekomster er det mulig å utvinne kobber og sink, samt noe gull og muligens også noe bly og sølv.

Manganrike skorper på undersjøiske fjellformasjoner inneholder hovedsakelig aluminium, mangan, jern og titan. Det er også potensial for kobber, nikkel, kobolt og sjeldne jordarter, blant annet yttrium og scandium.

Denne sulfidprøven er hentet opp fra 3000 meters dyp. De kan inneholde store mengder kobber, sink og mindre mengder gull, sølv og kobolt.

Forskere fra Senter for dyphavsforskning ved Universitetet i Bergen har gjennomført flere tokt til deler av norsk sokkel som er rik på metallholdige mineraler og sjeldne jordarter.

Videoen under viser en tidligere prøvetaking.

gamle mineralavsetninger høyde.mov

Denne fjernstyrte farkosten er spesialbygd for gruvedrift på havbunnen. Her testes den ut i Stillehavet.

Frykter hastverk

Både miljøorganisasjoner og en rekke forskningsmiljøer har tidligere advart regjeringen mot å gå for raskt frem.

Miljøvernere frykter at utvinningen kan bli et mareritt for havet. arrow-outward-link

Fremtredende havforskere i Bergen har også kalt det for risikosport på havets bunn arrow-outward-link .

Flere multinasjonale selskaper og land har også tatt til orde for et moratorium – en ti års tenkepause – om gruvedrift på havbunnen i internasjonale farvann. De mener leting og utvinning bør settes på pause til det er sikkert at utvinningen kan skje på en miljømessig forsvarlig måte.

Optimisme

Men på havbunnskonferansen i Bergen er det større optimisme rundt mulighetene for skånsom utvinning av havbunnsmineraler. Det ble vist flere eksempler på teknologier og undersøkelser som skal demonstrere at det er mulig å hente ut mineraler uten store effekter på bunnen.