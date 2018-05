Hval sjokolade har tapt 1 million kroner på økt sukkeravgift

Siden sjokolade- og sukkeravgiften økte med 83 prosent, har omsetningen til sjokoladefabrikken i Vestfold sunket med 23 prosent, skriver NRK.

– Nå har vi permittert 5 av 14 ansatte og tapt en million kroner siden nyttår. Dessuten har staten tapt 400.000 kroner i skatt. Det er ikke godt for noen, sier fabrikksjef Rune Forsberg ved Hval sjokoladefabrikk til statskanalen.

Forberg tror ikke vi spiser mindre sjokolade i Norge, men at vi handler der det er rimelig. Han mener avgiften må kuttes.

– Nå må politikerne forstå at de har dratt det for langt. I Finland sa ESA at de ikke kunne fortsette med slike diskriminerende avgifter og kuttet den. Det må gjøres her også, sier han.

Administrerende direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke er enig med Forberg. Kårstein Løvaas (H) i næringskomiteen sier avgiften må gås grundig gjennom for å finne et mer rettferdig tiltak.