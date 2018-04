Engelske toppklubber omsatte for 50 milliarder kroner

En ny TV-avtale gjorde at omsetningen i verdens største fotballsirkus Premier League (PL) økte med 25 prosent i sesongen 2016/17, sammenlignet med sesongen før.

TV-avtalen for den engelske toppserien løper over tre år og en ny avtale startet med 2016/17-sesongen. Sky og BT betalte 5,13 milliarder pund for avtalen. Det tilsvarer 56 milliarder kroner. Avtalen var den viktigste grunnen til at omsetningene i de 20 klubbene økte til 4,5 milliarder pund (50 milliarder kroner).

Auksjonen for senderettighetene 2019–2022 er unnagjort. Prisen for denne treårsperioden ble lavere og endte på knapt 4,5 milliarder pund.

Det er Sports Business Group i revisjons- og rådgivingsselskapet Deloitte som har laget tallene BBC omtaler.

Alle 20 i pluss på driften

Resultatet før skatt ble 500 millioner pund (5,5 milliarder kroner) for klubbene samlet i 2016/17-sesongen, ifølge BBC. Sesongen før gikk de 20 klubbene på et samlet tap på rundt 1,2 milliarder kroner.

Alle de 20 klubbene hadde et positivt driftsresultat i 2016/17-sesongen, og 18 av dem hadde et positivt resultat før skatt.

Med 2,5 milliarder pund i lønnsutgifter gikk over halvparten av omsetningen til å betale spillerne og andre ansatte i klubbene.

Lønnsutgiftene steg med 9 prosent i 2016/17-sesongen. Likevel er forholdet mellom lønnsutgifter og omsetning i PL det laveste siden sesongen 1997/98, skriver BBC.

Pluss i tre av fire år

Andre driftskostnader var 1 milliard pund, slik at driftsresultatet endte på 1 milliard pund eller omtrent 11 milliarder kroner.

I tillegg kommer utgifter som ikke kan knyttes til den daglige driften, slik overskuddet før skatt endte på 500 millioner pund.

BBC skriver at Deloitte-analysen viser at klubbene i PL har hatt et positivt resultat før skatt i ter av de fire siste årene.