– Unødvendig å sette kjønn på kakestrøssel

Rachel Ringheim (16) sendte meldingen med det blå og rosa kakestrøsselet til Aftenposten med følgende tekst: «Today’s episode of unnecessary gendering».

Den engasjerte tenåringen blir provosert over at det blå strøsselet har fått navnet «Superhero», mens det rosa har fått et prinsesse-navn, «Princess Lillifee».

Gutter leker - jenter er pene

Dette er ikke første gang produsenter velger å lage kjønn på helt nøytrale produkter.

For bare et par år siden så Eurosko seg nødt til å trekke tilbake reklameplakter etter reaksjoner fra publikum. Dette var reklameplakater for jente- og guttesko med ordlyden:

«Boys want shoes they can play in» - «Girls want pretty and girly shoes».

Blå adm.dir og rosa hjerteknuser

Også kleskjeden Name It fikk tyn for body til baby. Da var det teksten blå og en rosa, med henholdsvis disse tekstene printet på: «Adm.dir» og «Hjerteknuser».

Den gangen synes ikke Name It dette var noe problem.

Marita E. Valvik

– Mange kjemper hardt for å bli kvitt kjønnsroller

Ringheim er oppgitt over Dr.Oetker, som produsterer kakestrøsselet som selges i stort sett alle norske dagligvarebutikker i disse dager.

– Selv små ting som dekorasjon til desserter håndhever kjønnsroller som mange kjemper så hardt for å bli kvitt. Små jenter og gutter burde bli oppdratt til tanken om at de kan og burde være hvem de vil, om det er prinsesse eller superhelt. Å dele jenter og gutter inn i rosa og blått, er skadelig for unger som så lett blir påvirket av alt rundt seg, sier hun.

Ringholm legger til at det er vanskelig å uttrykke akkurat hvorfor hun blir så sint på dette.

Hver dag denne høsten har avisene skrevet om kvinner som blir seksuelt trakassert i ulike bransjer og blått og rosa kakestrøssel ser lite ut i den sammenhengen. Likevel handler det om hvordan gutter og jenter blir dratt inn i kjønnsrollemønster som ikke er heldig i det lange løp.

– Forbrukerne savnet noe blått

Dr.Oetker sier til Aftenposten at dette er produkter som selges i flere land og ikke bare i Norge, men at de vurderer å skifte design.

– Vi tilbyr strøssel i flere farger, størrelser og varianter i forholt til hva markedet etterspør, sier administrerende direktør Øystein Bu i Dr. Oetker Norge.

«Prinsesse Lillifee» er et lisensprodukt basert på bøkene med samme navn og en av bestselgerne.

– Den blå varianten kom som et krav fra forbrukere om at det manglet en variant med blått tema, forklarer han.

– Kunne kanskje valgt et annet navn

Videre sier Bru at de hele tiden vurderer sortiment og design, og ønsker at produktene er i tråd med samfunnstrendene.

– Dersom det viser seg at forbrukerne ikke lenger ønsker rosa eller blå pynt, vil dette bli erstattet av nye farver, sier Bu.

– Problemet er ikke farvene, men kombinasjonen navn og farve. Er det nødvendig å gi den blå navnet «Superhero»?

– Sett i ettertid, kunne vi kanskje ha valgt et annet navn og forsøkt å være enda mer kjønnsnøytrale. På den annen side er det dette mange forbrukere ønsker seg, så det er en vanskelig balansegang, sier Bu.

