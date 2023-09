Slik hjelper Mathias inkasso-ofre

– Stadig flere kommer til oss med forbrukslån og inkassogjeld, sier Mathias Worren Brandal hos NHH-studentenes økonomihjelp.

Flere unge havner i økonomisk trøbbel og klarer ikke å betale regningene sine. NHH-student Mathias Worren Brandal i Økonomiformidlingen hjelper noen av dem.





Publisert: 26.09.2023 07:45

– Vi ser allerede at det blir en travel høst, sier Mathias Worren Brandal.

Han er teamleder hos Økonomiformidlingen. Den består av studenter ved Norges Handelshøyskole som gir folk råd i privatøkonomi.

Høyere rente, dyrere mat og strøm er blant faktorene som gjør at flere trenger hjelp.

– Vi har høy pågang og har denne høsten flere rådgivere på vakt, sier Brandal.

Det gjør at ventelistene for å få hjelp ikke er så lange som de var i vår. Totalt er det 20 NHH-studenter som jobber for Økonomiformidlingen.

Tall fra Norges største inkassoselskap Kredinor viser en økning i tallet på inkassosaker hos de yngste aldersgruppene fra 18–33 år på 13 prosent fra første halvår 2022 til samme periode i 2023.

Gjelden øker med hele 20 prosent.

– Prisvekst og renteøkningene gjør at vi over tid har sett en økning i klienter som trenger hjelp til inkassosaker. Mange har forbrukslån som havner hos inkassobyråene, sier Brandal.

Dette bør du vite hvis du ikke klarer å betale regningene dine:

1 Hva er inkasso? Inkasso betyr oppfølging og innkreving av regninger som ikke er betalt innen fristen. Det betyr at dersom du ikke betaler en regning innen frist og purring, så kan den som har sendt deg regningen be et inkassoselskap om å gjøre det i stedet.

2 Hva skjer hvis regningen går til inkasso? Inkassoselskapet vil sende en betalingsoppfordring til den som ikke har betalt, med et gebyr som er høyere enn et vanlig purregebyr. – Kostnaden avhenger av størrelsen på regningen. Det kan være fra 175 kroner til over en tusenlapp hvis det er et stort krav, sier Magne Litland, leder for kundesenteret i Kredinor. Man får 14 dager til å gjøre opp for seg. Dersom det ikke skjer, vil inkassoselskapet sende ny purring. – Vi forsøker å komme i kontakt med kunden på SMS, telefon, brev og e-post, sier Litland. Hvis kunden nå betaler for seg, blir saken avsluttet. Hvis ikke, øker gebyret og man risikerer såkalte rettslige skritt.

3 Hva bør jeg gjøre? Mathias Worren Brandal forteller at flere enn før søker hjelp med inkassosaker. – Vi anbefaler å ta kontakt med inkassobyrået og forklare situasjonen. Det er viktig å vise initiativ til å finne en løsning, sier Brandal. – Vi tar gjerne kontakt med byrået på vegne av klientene våre, sier han. Dersom man ikke har penger å betale med, må man vise vilje til å spare andre steder. Da er det lettere å lage en nedbetalingsplan. For noen kan det kanskje bety å leie ut et rom i leiligheten. For mange andre betyr det å redusere forbruket. – Noen har kanskje brukt unødvendig mye på reiser, shopping eller mat. Da må man være villig til å endre forbruksmønster, sier Brandal. Dette hjelper Økonomiformidlingen med. Det er viktig ikke å gjøre så drastiske endringer at man ikke klarer å gjennomføre.

4 Er håpet ute hvis saken havner til inkasso? Mange får panikk av at regningsbunken vokser. Noen slutter å åpne regningene. Det er omtrent det verste man kan gjøre, ifølge ekspertene. Hvis du ikke kan betale en regning, må du så tidlig som mulig kontakte den som har sendt den til deg. Før den sendes til inkasso. – Be om betalingsutsettelse. Den som har sendt deg regningen, har ingen interesse av å sende saken til inkasso. De vil løse saken, sier Litland. Hvis saken likevel havner hos inkassoselskapene, bør man ta kontakt med selskapet og prøve å få til en løsning. – Vi er ikke skumle. Vi kan hjelpe med utsettelser og gi råd til hvilke regninger man bør betale først. Men vær så snill å ta kontakt, sier Magne Litland i Kredinor. Mathias Worren Brandal opplever at mange har inkassoutfordringer nå. – Det viktigste man må gjøre er å ta tak i dette snarest. Sett opp budsjett og se hvordan man kan gjøre endringer i forbruket sitt, sier han.

5 Når får jeg betalingsanmerkning? En betalingsanmerkning betyr at du kan få problemer med å få lån eller handle på kreditt. Dersom du ikke kan eller vil betale etter at inkassoselskapet har fått saken, kan kravet sendes til namsfogden. Namsfogden er en statlig institusjon som har myndighet til å kreve inn gjeld. Det kan gjøres på flere måter. – Namsfogden kan sørge for lønnstrekk eller tvangssalg av for eksempel bil eller eiendom, sier Litland i Kredinor. Namsfogden kan også sperre beløp på kontoen til enkeltpersoner, dersom det finnes kontoer med penger på. Dette skjer tidligst når det har gått 72 dager etter den første betalingsfristen på regningen. Først når Namsfogden har hatt saken i én måned, kan det komme betalingsanmerkninger på deg hvis du ikke betaler.