Ingen trenger frykte økt lånerente inn i julen.

Klokken 10 torsdag formiddag offentliggjorde hovedstyret i Norges Bank at styringsrenten blir holdt uendret på 0,75 prosent frem til neste rentemøte 24. januar.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i mars 2019, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.

Norges Bank legger også frem nye prognoser for økonomien til 2021.

Fem rentehopp på tre år

Som i september spår Norges Bank at styringsrenten blir satt opp til rundt 2 prosent ved utgangen av 2021. Det betyr fem renteøkninger på 0,25 proentenheter hver i løpet av de tre neste årene.

Olsen sier på pressekonferansen at disse fem fordeler seg med to rentøkninger neste år, én i 2020 og to i 2021, slik utsiktene nå er.

Fortsatt oppgang

Om sin nye prognose for egen rentesetting til 2021 skriver Norges Bank:

«Utsiktene og risikobildet tilsier samlet sett en gradvis renteoppgang i årene fremover. Prognosen for styringsrenten er lite endret, men fallet i oljeprisen og svakere vekstutsikter internasjonalt taler for en litt langsommere renteoppgang enn i forrige rapport.»

Det er fortsatt oppgang i norsk økonomi:

«Oppgangen i norsk økonomi ser ut til å fortsette. Det er blitt gradvis mindre ledige ressurser i økonomien, og kapasitetsutnyttingen synes nå nær et normalt nivå. Den underliggende prisveksten er nær inflasjonsmålet på 2 prosent», skriver banken i pressemeldingen.

80.000 flere i jobb

– Stadig flere bedrifter i vårt regionale nettverk rapporterer om kapasitetsproblemer, sier direktør Ida Wolden Bache på pressekonferansen.

Hun sier rundt 80.000 flere personer har kommet seg i jobb i den økonomiske oppgangen som startet i 2016. Men i bedre tider er det også flere som melder seg i arbeidsmarkedet. Derfor har ikke ledigheten gått like mye ned.

Spår høyere ledighet

Til tross for at «oppgangen (...) ser ut til å fortsette», ser Norges Bank mer pessimistisk på utsiktene enn i september:

Det skjer en relativt stor oppjustering i prognosen for ledigheten. Den oppjusteres med 0,4 prosentenheter neste år og hele 0,6 prosentenheter i 2020. Dette betyr grovt regnet 10.000 og 15.000 flere ledige i de to årene.

Samtidig blir veksten i Fastlands-Norges produksjon justert ned for neste år og 2020.

Prognosen for bankens rentesetting er til 2020 er bare mikroskopisk nedjustert.

Renten er på vei opp

Norges Bank er nå inne i en periode med renteøkninger: