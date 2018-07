Olav Thon-eide Charlottenbergs Shoppingcenter omsatte i fjor for litt over 2,5 milliarder svenske kroner og hadde opp mot 4,5 millioner besøkende. Svært mange av dem var nordmenn på grensehandel.

Nå ønsker kjøpesenteret å sette opp chartrede direktetog fra Oslo. De håper at det kan bli virkelighet allerede til høsten, skriver Nya Wermlands-Tidningen.

– Det er bare et tidsspørsmål før vi får det til, sier sentersjef Madeleine Ward til det svenske nyhetsbyrået TT.

Lever av nordmenn

Charlottenberg er sentrum i lille Eda kommune, med 8000 innbyggere. Rundt 800 av dem arbeider i detaljhandelen, opplyser rådmann Anders Andersson i kommunen til TT. Uten grensehandelen ville det vært 150.

Den svenske kommunen bygger om den lokale togstasjonen for å legge til rette for de norske kundene. Fra kjøpesenteret til stasjonen er det bare 500 meter, og kommunen bygger heis fra perrongene slik at man kan trille handlevogner helt frem.

Milliarder til söta bror

Nordmenn på dagstur til utlandet handlet i fjor for 15,1 milliarder norske kroner, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Antallet dagsturer økte med 12 prosent, fra 7,7 til 8,6 millioner turer.

Det aller meste av dette er til Sverige.

Den største reisemålet er Strømstad, men Charlottenberg følger på annenplass. I fjor la nordmenn igjen totalt 2,1 milliarder kroner der, ifølge SSB.

Inkluderer man nordmenn som overnatter i Sverige, la vi igjen totalt 23,7 milliarder kroner i nabolandet i fjor, ifølge anslag fra arbeidsgiverorganisasjonen Svensk Handel.

Det tilsvarer cirka 4500 kroner pr. nordmann.