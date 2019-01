Over 37 millioner passasjerer fløy med Norwegian i fjor

Antall passasjerer steg med over 4 millioner fra 2017, til godt over 37 millioner i fjor. Passasjerøkningen var på 13 prosent for året som helhet. I desember økte antall passasjerer med 15 prosent, fra 2,4 til 2,8 millioner.

Men felles for året og måneden er at fyllingsgraden – andelen flyseter hvor det faktisk sitter passasjerer når flyet er i lufta – gikk markant ned: 6 prosentpoeng til 78,6 prosent i desember og 1,7 prosentpoeng til 85,8 prosent i 2018.

– Konkurransen i luftfarten har vært tøff også i 2018, og kombinert med en høy oljepris og andre operative utfordringer har dette påvirket våre resultater, sier konsernsjef Bjørn Kjos.

Selskapet har hatt en betydelig kapasitetsvekst også i 2018, med oppstart av 35 nye ruter, leveranse av 25 nye fly og en stor økning i langdistansetrafikken, samt flere avganger på flere populære ruter, som fra London Gatwick. I tillegg sysselsatte konsernet over 2.000 nye medarbeidere, ifølge en pressemelding fra Norwegian.

– Norwegian har gjort betydelige investeringer dette året og går nå inn i en fase med betydelig lavere vekst. Vi har justert ruteporteføljen og kapasiteten fremover og har tilpasset ruteprogrammet til vintersesongen, understreker Kjos.