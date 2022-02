Kilde til Aftenposten: Jens Stoltenberg er i Oslo

Fredag utnevnes sentralbanksjef Øystein Olsens etterfølger. Én av de to heteste kandidatene har tatt turen til Oslo, forteller en kilde til Aftenposten.

Jens Stoltenberg er generalsekretær i Nato og bor derfor i Brussel. Kandidaten til å bli ny Norges Bank-sjef er i Oslo torsdag, opplyser en kilde til Aftenposten.

I flere måneder har det vært spekulert på hvem som blir ny sentralbanksjef.

De to eneste reelle kandidatene er visesentralbanksjef Ida Wolden Bache og NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg. I tillegg har Jacob Bjorheim, som omtales som en «dark horse», søkt på stillingen.

Finansdepartementet, som avgjør hvem som overtar, varslet tidligere denne uken at navnet vil bli offentliggjort fredag.

Torsdag kveld forteller en kilde til Aftenposten at vedkommende har møtt Jens Stoltenberg i Oslo tidligere samme dag.

Fakta Norges Bank Sentralbankens virksomhet er regulert i egen lov. Der står det: «Norges Bank kan ikke instrueres i sin virksomhet etter loven, (...) unntatt i ekstraordinære situasjoner. Vedtak om å instruere banken må treffes av Kongen i statsråd.» Norges Bank har tre hovedoppgaver: pengepolitikk (sette renten), finansiell stabilitet (passe på bankene) og forvalte pengene i Oljefondet. Sentralbanksjefen er daglig leder i banken, leder i hovedstyret og leder i komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet. Sentralbanksjefen oppnevnes for seks år med mulighet for ytterligere seks år. Norges Bank har to visesentralbanksjefer. Én av dem har et særskilt ansvar for Oljefondet. Vis mer

Ny sjef skal stille på pressetreff fredag

Aftenposten har forespurt NATO om Stoltenbergs kalender for fredagen. Forespørselen er blitt avvist.

Åremålet skal offisielt opp i Kongen i statsråd på slottet fredag formiddag.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har innkalt til pressetreff med «sentralbanksjefen som vil bli utnevnt» fredag klokken 1230 i Oslo sentrum.

Aftenposten kan ikke anta at Stoltenbergs tilstedeværelse i Oslo betyr at han utnevnes fredag.

To med svært ulik bakgrunn

Stoltenberg stiller med bred politisk erfaring fra øverste hylle. Bache stiller med smal, lang erfaring og faglig tyngde. Det er en internasjonal stjerne mot en stjerne i sentralbanken.

Det sentrale temaet i debatten er Norges Banks og Oljefondets uavhengighet fra det regjerende Arbeiderpartiet hvis Stoltenberg får jobben. Både reelt og hvordan dette blir oppfattet av i Norge og utlandet. Statsministeren har erklært seg inhabil.

Kandidat 1: Jens Stoltenberg

Som generalsekretær i Nato siden 2014 spiller han i verdenspolitikkens elitedivisjon. Før opprykket var han statsminister 2005–2013 og 2000–2001. I 1996 og 1997 var han finansminister, mens han var nærings- og energiminister i 1993–96. Han er vokst opp i Arbeiderpartiet.

Han tok embetseksamen i samfunnsøkonomi i 1987. Siden den gang har han hatt ett år i arbeidslivet utenfor politikken. 1989–90 var han konsulent i forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå.

Fra sitt politiske liv har han bred erfaring også med økonomisk politikk. Som statsminister ledet han Norge gjennom finanskrisen 2008–2009 sammen med Finansdepartementet og Norges Bank.

I 2001 la han som statsminister frem handlingsregelen for å bruke oljepenger. Samtidig foreslo hans regjering at Norges Bank formelt skulle sette renten ut fra et tallfestet mål for prisveksten.

Pensjonert professor Steinar Strøm ved Universitetet i Oslo var en av Stoltenbergs veiledere i studietiden.

– Skulle han bli sentralbanksjef, har han alle kvalifikasjonene som trengs: faglig sterk, bred erfaring, nasjonalt og internasjonalt nettverk, har Strøm sagt til E24.

Kandidat 2: Ida Wolden Bache

Som visesentralbanksjef siden 2020 har Ida Wolden Bache bak seg lang og variert erfaring fra Norges Bank. Eneste avbruddet var årene 2010–2013. Da var hun seniorøkonom i Handelsbanken Capital Markets.

Norges Bank har tre hovedoppgaver: sette renten, passe på bankene og det finansielle systemet og forvalte pengene i Oljefondet. Før hun ble visesentralbanksjef var hun leder for de to første av disse hovedområdene.

I hennes nåværende stilling er hun medlem av bankens hovedstyre og komiteen som setter renten. I begge disse sitter også sentralbanksjefen. Hun har doktorgrad i økonomi fra Universitetet i Oslo og master i økonomi fra London School of Economics.

Professor Ragnar Nymoen ved Universitetet i Oslo var hennes veileder ved doktorgraden.

– Jeg kjenner bare Ida faglig og mest fra den tiden da hun skrev sin aldeles utmerkede doktorgradsavhandling om valutamarkedet og prisdynamikk, der jeg hadde gleden av å være veileder, sier han til Khrono, en avis for høyere utdanning og forskning.