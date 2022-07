– Alle er superhelter når markedet er godt. Det er i dårlige tider at ledere blir satt på prøve.

Styrelederen går av. Storaksjonærer sitter igjen med smuler. Mye er snudd på hodet for direktør Mons Aase i offshoreselskapet Dof.

Mons Aase har skigåing og lange turløp som sin store interesse på fritiden. Når det er mer enn ti grader og opphold, kjører han sykkel til jobb.

Mons Aase (55) har vært Austevoll-milliardær Helge Møgsters betrodde mann i gode tider, men også når det har stormet som verst og milliardgjelden har hopet seg opp.

Konsernet har kontorer i Storbritannia, USA, Singapore, Brasil, Argentina, Canada, Angola og Australia. I Norge holder selskapet til på Storebø i Austevoll og i leide lokaler på Marineholmen. Der har Aase parkert sin Kawasaki Ninja-motorsykkel utenfor hovedinngangen.

På hjørnekontoret, med panoramautsikt mot Solheimsviken, ligger hjelm og kjøredress på et bord.

– Jeg kjører fra Sandviken til jobben når det er mer enn ti plussgrader og opplett. Min første Kawasaki kjøpte jeg da jeg var 16, forteller Aase.

Privat er han arving av Sletten senter på Landås. Kjøpesenteret ble bygget av bestefaren. Gjennom Moco Holding AS investerer Aase også i annen eiendom.

Redningspakke

Nylig ble Dof enig med sine kreditorer om en redningspakke for det kriserammede selskapet. Rundt en tredjedel av gjelden på 18,7 milliarder blir gjort om til aksjer. Dermed blir banker og andre långivere nå blant de største eierne i selskapet. Dagens aksjonærer blir sittende igjen med bare fire prosent av selskapet. Aase er selv aksjonær og taper noen millioner på det som skjer.

Dof har tidligere gjort store investeringer i offshoreflåten sin. Da oljekrisen rammet i 2014, ble fartøyene liggende i opplag. Dermed rant pengene ut av selskapet.

«Et styre i verdensklasse»

Møgster har tidligere uttalt at det er fryktelig mye penger som går tapt, og at det på nåværende tidspunkt ikke er aktuelt å skyte inn mer kapital i selskapet, som etter ekstraordinær generalforsamling i høst vil bli 96 prosent eid av kreditorene.

En adhoc-gruppe blant de nye eierne har satt i gang et arbeid for å peke ut «et styre i verdensklasse med industriell, strategisk, finansiell og internasjonal ekspertise», som det heter i børsmeldingen som ble sendt ut 22. juni.

Helge Møgster har tidligere uttalt at det er grusomt mye penger som forsvinner når Dof har fått et nytt fundament å bygge videre på.

«Mitt oppdrag er fullført og avsluttes når generalforsamling er gjennomført. Jeg er ikke kandidat til å fortsette etter dette», skriver Hans Olav Lindal, nåværende styreleder i Dof i en e-post til BT.

– Med 13 milliarder i gjeld, sitter du godt i stolen, Mons Aase?

– Det må nesten andre svare for. Det har vært tøffe tider for mange. For kreditorene når vi ikke har klart å betjene gjelden, for aksjonærene som har mistet store verdier og ikke minst de nærmere 4000 ansatte som har måttet leve med usikkerhet om jobbene.

– Vi har en lang vei å gå, men mener vi nå skal være i stand til å betjene gjelden vår.

– Det har vært en fantastisk reise med Dof, sier administrerende direktør Mons Aase. Han har aldri vurdert å gi seg selv om gjelden i selskapet var på 18,7 milliarder kroner før ny plattform ble lagt.

Superhelter i gode tider

– Du har opplevd oppturen i Dof og deretter nedturen?

– Jeg tar noen ganger frem prospektet fra den gang vi gikk på børs i 1997. Da hadde vi en omsetning på 100 millioner kroner og 150 ansatte. Så ser jeg på tallene for 2015/16 da vi nådde vår høyeste omsetning på elleve milliarder og 5500 ansatte. Greit å ha vært med på det også. Jeg har hatt en fantastisk reise med dette selskapet.

– Men de siste par årene?

– Alle er superhelter når markedet er godt og oljeprisen er over 100 dollar fatet. Det er i dårlige tider at ledere blir satt på prøve. Da det gikk i utforbakke etter ringvirkningene av oljekrisen i 2014, var det viktig å fokusere på de små oppturene. At vi klarte å skaffe oppdrag til flåten vår og få kontrakter i havn.

– Har det vært aktuelt å kaste kortene og gi opp lederjobben?

– Nei, det har ikke vært aktuelt. Å tape milliarder er ikke noe vi er stolte over, men vi har fortsatt stor tro på det vi driver med. Jeg har følt at jeg har hatt den nødvendige tilliten.

– De siste årene har lært meg at det ikke nytter å ta jobben med seg hjem. Den beste medisinen er å få seg en treningstur når du er ferdig med arbeidsdagen. Da lufter jeg hodet og får ny energi, sier Mons Aase, som er administrerende direktør i Dof.

– Dof må ta små skritt

– Når tror du vil Dof være gjeldfri?

– Om jeg hadde kunnet svare på det. Jeg tror det er de små skrittene som skal til for å trygge selskapets eksistens. De neste to–tre årene vil det være et brukbart marked for Dof innen olje og gass. Det er stor aktivitet. Ikke bare i Norge, men over store deler av verden.

– Og hvis du ser lenger frem?

– Olje- og gassprisene kan snu fort. På andre siden av 2025 må vi nok posisjonere oss enda sterkere i fornybarmarkedet. Da venter vi en voldsom global aktivitetsvekst i den sektoren.

Dof har en moderne flåte som fortsatt er konkurransedyktig, men fornyelse av fartøyer er en utfordring for de fleste rederier nå. Det har skjedd mye på teknologifronten de siste årene, men løsningene med nye fremdriftssystemer og drivstoff ligger noen år frem i tid.

– Vi har skip som går på LNG (flytende naturgass). Når vi skal bunkre og det bare er bunkringsstasjoner i Norge, så illustrerer det hvilke problemer ny energi kan by på, sier Aase.

Mons Aase har vært Helge Møgster sin høyre hånd og styrt Dof-skuten gjennom storm og stille fra Marineholmen.

Har delt sorger og gleder

Aase begynte i Dof i 1998 og ble sjef i 2005. Han er sivilingeniør fra NTH og har økonomisk/administrativ påbygging fra NHH. Før han kom til Austevoll og Dof, jobbet han innen skips- og aksjemegling.

– Har du og største aksjonær Helge Møgster gjennom disse snart 25 årene alltid hatt samme verdensbilde?

– Vi kjenner hverandre på godt og vondt. Jeg har satt enorm pris på å jobbe sammen med ham, og håper det er gjensidig. Vi har stått sammen i oppturer som nedturer og delt det som har vært av gleder og sorger. Han er en mann som beholder roen selv om det stormer fra alle kanter.

– Ingen uenighet?

– Jo, på ett område skilles våre veier. Han er Manchester United-tilhenger. Mitt lag er Liverpool.