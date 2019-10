Dårlige nyheter har stått i kø for Norwegian de siste par årene. Høsten 2019 ser det imidlertid ut til igjen å gå mot lysere tider for flyselskapet:

Torsdag presenterte Bjørn Kjos’ foreløpige arvtager, Geir Karlsen, et resultat før skatt på 2,2 milliarder kroner. Det er et «rekordresultat med rekordhøye inntekter og reduserte enhetskostnader», fortalte Karlsen.

Norwegian vil eie 30 prosent av et nytt selskap som skal eie og leie ut 27 Airbus-fly i partnerskap med banken China Construction Bank. Avtalen vil styrke Norwegians egenkapital og redusere finansielle forpliktelser med 13,7 milliarder kroner.

Amerikanerne utgjør nå selskapets viktigste marked, med Norge som nummer to, etterfulgt av Spania og Storbritannia.

Aksjen hoppet opp 20 prosent da Oslo Børs åpnet.

– Norwegian er nå på helt riktig kurs, men i denne bransjen er det vanskelig å se hva som skjer videre, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair til NTB.

To år med mye trøbbel

Norwegian har de siste rundt 15 årene hatt en vanvittig vekst finansiert med mye gjeld. Uheldige omstendigheter har de siste årene satt selskapet under knallhardt press.

Etter to ulykker med 737-Max8 nektes flytypen nå å ta av. 18 av 110 bestilte eksemplarer er levert og parkert. Dette har ført til rutekutt og kostbar innleie av fly.

Kjos inngikk i fjor avtaler om fastpris på flydrivstoff som så langt har påført tap. Dette er litt som å binde lånerenten til feil tid.

Motorene på langdistanseflyene 787 Dreamliner måtte skiftes ut, noe som kostet 1 milliard utover det de regner med å få dekket.

Verdien av Bank Norwegian, hvor flyselskapet er nest største eier, falt kraftig i fjor, men har den siste tiden hentet inn noe av det tapte.

Selskapet har slitt med mye gjeld, og etter et mislykkede forsøk på å selge selskapet måtte Kjos i vinter skaffe garantier for 3 milliarder kroner, blant annet fra skipsreder John Fredriksen.

Nå er vekstfasen over, og det er tid for å høste fruktene av den store kapasiteten selskapet har bygget opp.

Elnæs mener at Norwegian nå er over den kneiken som flere har bekymret seg over når det gjelder selskapet.

Flere gode nyheter i høst

USA-veksten har, sammen med kostnadskutt på 2,3 milliarder kroner, bidrar sterkt til det gode resultatet.

Antallet passasjerer vokste videre i september, flyene er fullere og passasjerene legger igjen mer penger enn før.

I tillegg har Kjos, som nå fungerer som konsulent i Norwegian, omsider hanket i land en samarbeidsavtale som gir Norwegian-reisende tilgang på 100 nye reisemål i Nord- og Latin-Amerika. Dette har vært hans plan i mange år. Den utvalgte partneren er JetBlue, som dermed kan tilby sine kunder reiser til Europa.

Norwegian varslet onsdag at det selger fem fly av typen 737–800, som vil styrke balansen med 50 millioner kroner etter at gjeld er gjort opp.

Skal effektivisere for ytterligere 4 milliarder kroner

Karlsen fortalte at selskapet planlegger vinterprogrammet uten Max-maskinene, som han håper å ha i drift i slutten av mars neste år.

– Men det kan selvsagt bli endret, sier han.

Styreleder Niels Smedegaard, som i vår kom inn fra jobben som konsernsjef i det danske rederiet DFDS, presenterte en ny strategi som innen slutten av 2021 skal effektivisere selskapet for 4 milliarder kroner.

Effektiviseringen vil bestå både av å øke inntektene og kutte kostnadene, sier Smedegaard. Dette kommer på toppen av årets innsparingsprogram, som ble lansert i vinter.