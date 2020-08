Rasutsatt vei i Suldal kan være for farlig å sikre

Riksvei 13 i Suldal er så utsatt for ras at Vegvesenet vurderer strakstiltak. Men nye ras som truer kan gjøre jobben for farlig.

Bare i sommer har det gått tre ras der enorme steinblokker har falt ned på veien, senest sist helg. Nå vurderer Vegvesenet å sette opp et fanggjerde, ifølge NRK.

Men jobben kan bli svært farlig, viser dronebilder som geologer har tatt av området.

– Det ligger fremdeles mye løs stein i skredbanen. I tillegg er det flere aktive løsområder i fjellsiden, sier geolog Simon Løvås fra Vegvesenet til kanalen.

Derfor skal Vegvesenet vurdere hvor trygt det er å ha folk på jobb over lengre tid i det rasfarlige området. Geologen slår fast at det uten skredsikring vil rase mer stein ned på veien, som blant annet er skolevei for ungdomsskoleelever i området.

Torsdag kommer samferdselsminister Knut Arild Hareide til Rogaland for å få innspill til Nasjonal transportplan. Senterpartiets Geir Pollestad mener de siste rasene viser at veien må få skikkelig rassikring tidligere enn planlagt. Nå ligger riksvei 13 Lovraeidet – Rødsliane inne i siste del av transportplanen. Det betyr ifølge NRK rassikring og fire kilometer tunnel tidligst i 2024.

