Fornybar energi skal vokse mest i Equinor - det gleder miljøorganisasjonene

– Fornybar energi kommer til å være det raskest voksende forretningsområdet i Equinor, sier konserndirektør Pål Eitrheim for fornybar energi til Aftenposten.

Torsdag møtte konsernledelsen i Equinor analytikere og mediene til kapitalmarkedsdag i London. Her la selskapet frem resultatene fra sitt fjerde kvartal, som var svakere enn fjorårets på grunn av lave olje- og gasspriser. Men det som folk ventet på, var detaljene om selskapets klimaplaner, og da spesielt satsingen på havvind.

Det som allerede er vedtatt, vil tidoble den fornybare energiproduksjonen - i stor grad havvind - frem til 2026. Men ifølge Eitrheim er ambisjonen at denne produksjonen skal økes til omkring 30 ganger dagens nivå på 0,5 GWh.

Equinors klimaplan innebærer ellers å:

Elektrifisere plattformer

Fange, lagre og bruke CO2,

Kjøpe kvoter gjennom EUs kvotehandelssystem ETS, eller andre former for CO₂-kompensasjon som er planlagt etablert etter Parisavtalen.

Fakta: Equinors resultat Nøkkeltall fra Equinors resultatregnskap for fjerde kvartal i 2019. (Nøkkeltall fra fjerde kvartal 2018 i parentes): Omsetning: 15,17 milliarder dollar (22,44 milliarder dollar) Resultat etter skatt: 1,186 milliarder dollar (1,537 milliarder dollar) Justert driftsresultat: 3,55 milliarder dollar (4,84 milliarder dollar)

Equinor ren i Norge – skitten ute?

Equinor har allerede sagt at selskapet skal kutte utslippene på norsk sokkel til nær null i 2050, men den internasjonale olje- og gassproduksjonen vil ikke få de samme utslippskuttene.

– Kan Equinor gå mot utslippsfri oljeproduksjon i Norge og slippe ut klimagasser fra sin internasjonale virksomhet?

– Situasjonen i Norge er unik. Vi må gjøre det vi kan, der hvor vi er. I Norge har vi tilgang til ren energi, og vi har vårt skattesystem og CO₂-avgiften. Rammeverket er unikt, sier Equinors konsernsjef Eldar Sætre.

Men han viser til at selskapet gjør en rekke ting for å kutte utslipp også internasjonalt. Det skjer ved å bruke ny teknologi og for eksempel erstatte diesel med gass i produksjon av energi til olje- og gassutvinningen.

I sin egen olje- og gassproduksjon verden over skal Equinor få ned CO₂-utslippene til under åtte kilo per fat oljeenhet innen 2025. Det er fem år raskere enn selskapets tidligere plan. Gjennomsnittet i bransjen på verdensbasis er i dag 18 kilo CO₂ per fat.

Når investeringsmålet tidligere

I 2022–23 planlegger Equinor å investere opptil tre milliarder dollar i året på fornybare prosjekter. Det totale investeringsbudsjettet er på 12 milliarder dollar. Det betyr at opp mot 25 prosent av investeringene vil være fornybare.

Fra før hadde Equinor lansert at de innen 2030 skulle nå 15 prosent. Beskjeden til analytikere her i London er at det målet vil nås mye tidligere.

Men Equinor har fortsatt ambisiøse mål for sin oljeproduksjon som skal vokse med 3 prosent i året frem til 2026. Selskapet skal bore mellom 20 og 30 letebrønner på norsk sokkel og mellom 10 og 20 brønner internasjonalt i år.

Miljø-Norge liker vindsatsingen, men...

Miljøorganisasjonene har vært kritiske til oljegigantens grønne planer. Men nå sier lederen i Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg at det er bra at Equinor erkjenner klimaproblemene, og at selskapet legger frem en ambisiøs plan for fornybare investeringer.

– Men de planlegger fortsatt å øke utvinningen av olje- og gass og holde på med det lenge etter at vi skal være utslippsfrie i 2050. Dermed henger ikke dette på greip, sier hun.

Lundberg viser til at Equinor har vært en pådriver for å bore lenger nord og at det vil starte oljeleting i meget følsomme områder utenfor Australia.

– En tidobling av fornybar på seks år er meget positivt og viktig. Det viser at Equinor forstår alvoret, sier lederen i Natur og Ungdom Therese Hugstmyr Woie til Aftenposten.

– Men så ser vi at de skal øke produksjonen av olje og gass. Det betyr at de tar med den ene hånden og gir med den andre sier, Hugstmyr Woie.

– Vi i Natur og Ungdom legger vekt på det positive i dette, så får vi komme tilbake og kjempe om hvor det skal utvinnes olje, sier hun. Vel vitende om at vårens heteste sak blir kampen om hvor langt nord man kan drive oljeutvinning.