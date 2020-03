Fellesforbundet trosser oljeprisfall, virus og børskrakk – vil kreve minst 3 prosent lønnsvekst

Den dramatiske utviklingen for norsk økonomi slår rett inn i årets lønnsoppgjør. Mandag morgen stupte både børsen og oljeprisen. Det skjer dagen før startskuddet for årets hovedoppgjør med kravoverlevering i forhandlingene mellom Fellesforbundet og Norsk Industri.

Før jul var fagbevegelsen optimistisk og regjeringen har anslått kraftig lønnsvekst i sine prognoser i det inneværende statsbudsjettet. I budsjettet er det anslått en lønnsvekst i 2020 på 3,6 prosent, mot 3,2 i 2019 og 2,8 i 2018.

Men det var før børsuro, oljeprisfall og koronavirus.

Men Fellesforbundet vil ikke skru ned forventningene:

– Dette er absolutt ikke noe å dramatisere. Vi har gjort dette før, og vi har et solid 2019 bak oss i industrien. De overskuddene som man var med å skape i fjor, de skal komme ut som tillegg til våre medlemmer i år, sier Fellesforbundets leder, Jørn Eggum, til Aftenposten.

Samtidig legger han til at det er usikkerhet i økonomien, både på kort og lang sikt.

Arbeidsgiverne vil ha «ekstremt moderat oppgjør»

Aftenposten treffer Eggum utenfor Stortinget, der han deltar i en demonstrasjon.

– Har du noen gang opplevd et dårligere utgangspunkt før lønnsforhandlingene?

– Vi har jo hatt både svineinfluensa og finanskrise.

– Men da slo det ikke inn dagen før forhandlingene startet.

– Vi skal ikke være ferdig i morgen. Vi starter i morgen, og det er nesten én måned til vi skal komme ut av dette. Det er klart det er usikkerhet, men vi skal først og fremst vurdere de tallene vi får på torsdag, da Teknisk beregningsutvalg kommer med sin endelig rapport.

Teknisk beregningsutvalg er et utvalg under SSB som gir tallgrunnlag for lønnsoppgjørene. Tallmaterialet inkluderer oversikter over lønns- og inntektsutviklingen, prisutviklingen inkludert en prisprognose for inneværende år og utviklingen i konkurranseevnen.

I den foreløpige rapporten kom det frem at offentlig ansatte fikk langt bedre lønnsvekst i fjor enn de som jobber i industrien.

Norsk Industris administrerende direktør Stein Lier-Hansen sier til NTB han aldri har gått inn i lønnsforhandlinger med så stor usikkerhet som nå og krever et oppgjør «langt ned på totallet».

– Det blir en bønn og ingen realitet

Han tegner et dystert bilde for industrien før forhandlingene tar til. Kombinasjonen av børsfall og oljeprisfall på samme tid er «ekstremt dramatisk» for norsk økonomi og eksportindustrien, mener han.

– Det betyr at vi må appellere til Fellesforbundet om at lønnsdannelsen i år må være ekstremt moderat, av hensyn til de problemene bedriftene går inn i på grunn av dette viruset, sier han til nyhetsbyrået.

Men Fellesforbundet fnyser av appellen.

– Jeg vil ikke forhandle i mediene om hvor vi skal havne. Men det jeg kan si, er at Stein Lier-Hansens bønn i dag om å se langt ned på totallet, det blir en bønn og ingen realitet. For når vi kommer ut av dette, tror jeg også han må realitetsorientere seg og se at det er rom for mer enn det. Men hvor på tretallet vi havner, det får vi se.

– Men det blir på tretallet?

-Ja. Men det får du vite når vi kommer så langt.

De fire kriteriene

Forhandlingene som starter tirsdag, omfatter konkurranseutsatt industri – gjerne kalt frontfaget. Resultatet her legger listen for alle de andre oppgjørene utover våren. Tanken er at den årlige lønnsveksten ikke skal være høyere enn det eksportindustriens konkurransekraft kan tåle.

Når Eggum og Lier Hansen forhandler frem mot skjæringsdatoen 1. april, er det om de overordnede rammene for lønnsveksten. Mesteparten av industriarbeidernes lønnsvekst kommer i lokale forhandlinger.

Da møtes lokale fagforeninger og bedriftenes ledelse.

Det er enighet om at fire kriterier skal ligge under disse forhandlingene: virksomhetenes økonomiske situasjon, produktiviteten, fremtidsutsiktene og konkurranseevnen.

De ansattes innsats, produktiviteten, påvirkes neppe av børsfall og at oljeprisen stuper. Svært mange må bli syke eller satt i karantene om det skal gå ut over produktiviteten. Men bedriftenes økonomi og fremtidsutsikter kan være helt annerledes nå enn for noen uker siden.

For næringslivet er det eneste lyspunktet at kronekursen har sunket så mye at det kan bli lettere å selge norske varer til utlandet. Muligens kan også krisen føre til lavere renter.

Kamp for de mest utsatte

Eggum har ikke bare ansvar for industriarbeidernes lønnsvekst. Også de ansatte i hotell og restaurantbransjen er medlemmer i Fellesforbundet. Før oppgjøret har Eggum signalisert at han vil være spesielt opptatt av de med lavest lønn, som servitører og renholdere i denne bransjen.

Fra arbeidsgiverne har de mest bekymringsfulle meldingene kommet nettopp fra hotell- og restaurantbransjen. I helgen var Petter Stordalen ute i flere medier og varslet at hans hoteller i Nordic Choice Hotels opplever halvering i antallet bestillinger.

Økonominettstedet E24 skriver at han vurderer å permittere ansatte som en konsekvens av koronasmitten. Eggum avdramatiserer arbeidsgivernes varsler.

– Vi har alltid en plan for dem. For de ligger på 77 prosent av resten av samfunnet, så de må løftes, sier Eggum om medlemmene i denne bransjen.

– Hvordan blir de forhandlingene påvirket av den aktuelle situasjonen?

– Det er ikke uvanlig at Kristin Krohn Devold roper ulv-ulv, men det er ennå ikke noen som har permittert noen. Og vi har ikke fått se hvor mye avbestillinger det har vært, sier Eggum.

Kristin Krohn Devold er leder for NHO Reiseliv, som er hotellenes arbeidsgiverorganisasjon.

– Det vi har sett, er at noen arrangementer er utsatt fordi man ikke skal blande så mange folk med hverandre i disse dagene hvor smittefaren er stor. Det er altfor tidlig å spekulere i hva dette vil ha å si for hotell-, restaurant- og reiselivsnæringen.

Få timer etter Aftenpostens intervju med Jørn Eggum skrev Dagens Næringsliv at Nordic Choice vil permittere flere hundre hotellansatte.