Rett etter åpning er hovedindeksen ned 4 prosent til 641,51 poeng.

Mowi-aksjen er mest omsatt i tidlig handel. Den er få minutter etter åpning ned 3,28 prosent.

Deretter følger Equinor, ned over 5 prosent foran Yara og DNB som er ned henholdsvis 2,78 og 4,52 prosent.

Norwegian-aksjen er ned over 20 prosent, mens SAS er ned litt over 2 prosent.

XXL, som mandag besluttet å sende permitteringsvarsel til 1000 butikkansatte som følge av nedgang i salget knyttet til koronavirusutbruddet, faller 4,35 prosent i tidlig handel.

Oljepris og asiatiske børser faller

Nedturen for oljeprisen fortsetter i morgentimene mandag. Fem minutter etter børsåpning i Oslo handles et fat nordsjøolje (brent) for 25,99 dollar i spotmarkedet, ned 5,32 prosent for dagen.

Dette er det laveste nivået siden 2003 – en bunn som ble nådd i forrige uke.

De asiatiske børsene, målt gjennom S & P Asia 50 indeksen, endte ned 4,5 prosent i natt, ifølge analytikerne i Nordnet.

Før helgen avsluttet Wall Street handelen med fall. De tre toneangivende indeksene falt i snitt mer enn fire prosent, skriver E24.