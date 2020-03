Norwegian: Tilfredsstiller krav for 300 millioner i garanti

Norwegian er i mål med kravet for å få krisehjelp på umiddelbare 300 millioner kroner fra myndighetene. Dette utgjør 10 prosent av den totale garantiordningen politikerne har stilt til rådighet for Norwegian.

Staten vil bidra med 90 prosent av garantiene, men har satt krav om at eksterne banker, kredittinstitusjoner eller andre kommersielle motparter stiller med resterende 10 prosent.

Ordningen administreres av Garantiinstituttet for eksportkreditt (Giek).

Norwegian melder nå at to nordiske banker har fått grønt lys til å bidra med de resterende 10 prosent av garantiene som tilbys.

«Selskapet jobber med bankene og Giek, som vil administrere garantiordningen, om dokumentasjonen for å få de 300 millioner kronene i likviditet så fort som mulig», heter det i meldingen.

Tirsdag morgen spratt Norwegian-aksjen opp 13 prosent.

Kan få 3 milliarder

Torsdag 19. mars foreslo myndighetene en garantiordning på 6 milliarder kroner for den norske flybransjen, der 3 milliarder kroner kan gå til Norwegian.

Dersom selskapet klarer å oppnå lettelser i renter og avdrag fra kreditorene, vil det stilles ytterligere 1,2 milliarder kroner i garanti til Norwegian.

De siste 1,5 milliarder kronene vil stilles til rådighet når selskapet har forbedret egenkapitalen.

90 prosent er permittert

Norwegian jobber nå med Giek og Nærings- og fiskeridepartementet om å klargjøre kriteriene og betingelsene knyttet til de gjenværende to transjene og til å hente inn videre garantier fra finansinstitusjoner for å støtte de gjenværende transjene.

Norwegian vil oppdatere markedet med sin videre handlingsplan og implikasjoner for interessentene så fort kriteriene og betingelsene er sluttført.

Norwegian har tilsammen permittert mer enn 7.300 ansatte, eller 90 prosent av arbeidsstyrken, og de fleste flyene er satt på bakken, som følge av statlige tiltak i kjølvannet av koronakrisen.

Har ikke betalt leie på to fly

11 av Norwegians Dreamliner-fly, samt en rekke 16 737-maskiner, står nå parkert på Sola flyplass.

Samtidig melder leasingselskapet som eier Norwegians to første langdistansefly – Sonja Henie og Thor Heyerdahl – at de ikke har fått betalt leie for flyene.

Det er snakk om de to første Dreamliner-flyene som Norwegian mottok i 2013. Leasingselskapet DP Aircraft melder at de ikke har mottatt betalingen som de skulle fått 13. mars fra Norwegian.

E24 har spurt Norwegian om en kommentar til saken.

– Vi har en dialog med leasingselskaper og långivere nå for å imøtekomme myndighetens krav og sørge for nødvendig likviditet i perioden fremover når de fleste flyene settes på bakken, sier informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen til E24.

– Så dere har ikke betalt?

– Vi er i dialog om betalingsutsettelse, sier Sandaker-Nielsen.