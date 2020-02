Bjørn Rune Gjelsten og O.N. Sunde kjøper Gresvig

Gjelsten Holding AS og O.N. Sunde AS har i dag inngått en avtale med konkursboet etter Gresvig om å erverve store deler av eiendelene i boet, skriver Dagens Næringsliv.

«Målsetningen er å etablere en solid og konkurransedyktig aktør i sportsbransjen, og sikre arbeidsplasser og videre drift på kjedesentralen og i et stort antall butikker», skriver Gjelsten og Sunde i en pressemelding.

Bjørn Rune Gjelsten er eier av Sport 1-konsernet som i flere år har vært en av Gresvigs konkurrenter.

2200 ansatte og 95 egeneide butikker ble rammet av Gresvig-konkursen. I tillegg er rundt 100 franchiseeide butikker som er tilknyttet Intersport rammet av konkursen.

«Blant eiendelene som kjøpes er egeneide butikker og franchiseavtaler, varelager på sentrallager og i butikker, kundefordringer og rettigheter til bruk av Intersportnavnet i Norge, samt andre immaterielle rettigheter», heter det videre i pressemeldingen.

