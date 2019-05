Daglig leder Line Ellingsen i Ellingsen Seafood måtte fredag ta en av sine vanskeligste avgjørelser i karrieren. Flytte eller ikke flytte fisken fra oppdrettsanlegget Skarvhausen ved innløpet til Øksfjorden øst for Svolvær?

«Vi vil forsøke en flytting», skriver hun i en tekstmelding til Aftenposten fredag.

Dermed er det klart for enda en stor flytteoperasjon av levende fisk i Lofoten.

Oppdrettsselskapet Nordlaks er i gang med å flytte fra samme området ved innløpet Øksfjorden. Arbeidet til Nordlaks er ventet å ta over to døgn med sammenhengende arbeid. Brønnbåten må ta seks turer til et annet anlegg i Hadsel i Vesterålen.

Torgeir Strandberg

Den siste uken har oppdrettere i Troms og Nordland kjempet mot et algebelte som sprer seg og dreper fisken i oppdrettsanleggene.

Aftenposten møter Ellingsen i solskinnet i Svolvær. Men været bedrar: Sol får algene til å blomstre opp.

– Jeg syns det har vært en veldig slitsom uke, selvfølgelig. Jeg har gått på tå hev siden 12. mai. Da gikk veldig fort etter at det begynte mandag kveld, sier hun.

Hun liker ikke det fine været.

– Hvis dette været fortsetter, er det ikke bra i det hele tatt. Aller helst vil vi ha skikkelig dårlig vær og masse omrøringer i havet slik at algene får et miljø de ikke liker og dør, sier hun.

Fakta: Dødsalgen i nord Alger er i hovedsak ufarlige for annet liv i havet. De er egentlig «havets gress» og danner grunnlaget i næringskjeden i havet. Algen som nå tar livet av oppdrettsfisk er planteplankton som flyter fritt i vannmassene. Arten er relativt vanlig om våren, men som oftest i lavt antall. En sjelden gang skjer det oppblomstringer. Da blir den skadelig. Det var en større oppblomstring våren 1991 og en mindre i mai 2008. Villfisk svømmer vekk fra algene og blir ikke skadet. Oppdrettslaks kan ikke flykte. Gjellene blir skadet, slik at fisken ikke får nok oksygen. Algen forbruker næringssalter. Når de er brukt opp, vil algene dø ut. Blir de transportert til områder som fortsatt har næringssalter, vil oppblomstringen kunne forsette. Vind og turbulens i vannet fører til at oppblomstringen avtar. Kilder: Havforskningsinstituttet. X

Henter opp død fisk

Ellingsen måtte fredag ikke bare ta den store avgjørelsen om flytting. Selskapet hennes måtte rydde lenger inn i fjorden. Ved ett av anleggene lenger øst er trolig all fisk tapt. Vekten regnes i tonn.

– Det som er viktig er å ta opp den døde fisken når man har fått massiv dødelighet. Den må tas opp slik at den er ferskest mulig og kan brukes som et godt råstoff videre. Det andre er å hindre at merden havarerer. Blir det for tungt, kan det skje, sier hun.

Det er en krevende jobb som er i gang i anlegget.

– Det er klart en tøff situasjon for de ansatte å se de mengdene med død fisk som ligger merdene. De kan ikke gjøre noe ting, de må bare plukke. De har de gjort siden mandag, og anleggene er fortsatt fulle av døde fisk, sier hun.

Torgeir Strandberg

Store konsekvenser på land

Så langt er det mest sannsynlig at 30 prosent av årets inntekter i Ellingsen Seafood faller bort.

– Det kan doble seg. Hvis også Skarvhausen går, snakker vi om i hvert fall et halvt år til åtte måneder med permitteringer på slakteriene fordi vi ikke har noe fisk å slakte, sier Ellingsen.

Det vil direkte konsekvenser for de ansatte.

– Men det får også ringvirkninger mot dem vi kjøper av: Verftsindustrien og fôrleverandørene. Det er klart at dette er en alvorlig situasjon, sier hun

Dette skal hun nå forsøke å unngå ved å starte flytting av levende fisk fra Skarvhausen.

Ivar Johnsen, Nordlaks.

Midt i flyttingen

Nordlaks var fredag i full gang med å flytte 350.000 laks fra anlegget Kalvhodet ved inngangen til Øksfjorden øst for Svolvær. Det er et forsøk på å komme algene i forkjøpet.

Arbeidet startet midt på dagen torsdag. Laksen blir fraktet til et anlegg ved Bergvikodden i Hadsel i Nordland.

– Dette går etter planen, og vi laster nå opp last nummer tre. Vi er heldige som kan flytte fisken. Ikke alle oppdrettere har denne muligheten, seier kommunikasjonssjef Lars Fredrik Martinussen i Nordlaks til Aftenposten fredag ettermiddag.

Han forteller at algeprøvene viser liten konsentrasjon ved selskapets to andre anlegg. De ligger mer beskyttet til lenger inn i Øksfjorden.

– Vi vurderer fortløpende om vi skal begynne å flytte disse anleggene også, sier han.