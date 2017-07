Jobbeksperterne: Styrt avspasering - er det lov?

Aftenpostens jobbeksperter svarer på spørsmål om karrière, jobb og ledelse. Still dine spørsmål til jobbekspertene ved å klikke deg inn på en av dem nederst i denne saken.

Spørsmål: Så langt i 2017 har jeg opparbeidet meg 37,5 timer avspasering. Altså tilsvarende én arbeidsuke. Jeg ønsker nå å legge de oppsparte avspaseringstimene til en sammenhengende uke i ferien, slik at jeg får fire uker sommerferie med barna mine, og ikke tre.

Først ferie - så avspasering

Da jeg foreslo dette for arbeidsgiveren min, sa hun at det ikke lot seg gjøre og at jeg eventuelt måtte ta ut alle de fire ferieukene mine først, og deretter bruke avspaseringsdagene mine utover høsten og/eller i juleferien. Kan arbeidsgiveren min bestemme at jeg må ta ut den lovpålagte ferien før jeg får avspasere?

Må jeg følge arbeidsgivers ønske?

Og dersom jeg tar ut fire uker ferie, slik arbeidsgiveren min foreslår, kan arbeidsgiveren min eventuelt pålegge meg å avspasere på de dagene arbeidsgiver selv ønsker i løpet av høsten 2017?

Hilsen Lars

Privat

Jobbeksperten: Hei Lars. Som utgangspunkt ligger det innenfor arbeidsgivers styringsrett å avgjøre når arbeidstakerne skal avspasere. Arbeidsgiver har også en plikt til å sørge for at arbeidstaker får tatt ut lovens angitte ferietid (25 virkedager) innen gjeldende ferieår. Dette tilsier at arbeidsgiver kan pålegge deg å ta ut ferie før du får avspasere.

Kan kreve at du deler opp dagene

Dersom du velger å ta ut fire uker ferie, kan arbeidsgiver bestemme hvilke dager du skal avspasere i løpet av 2017. Arbeidsgiver har også anledning til å avgjøre når ferie skal tas ut. Skillet mellom det å ha avspasering til gode, og det å ha en uke ferie til gode, er at du ved å ha en ferieuke til gode har krav på sammenhengende avvikling av ferien. Dersom du kun har avspasering til gode, vil arbeidsgiveren din kunne kreve at du deler opp avspaseringstiden på ulike dager/timer.

Det gjelder heller ingen lovbestemt varslingsfrist for pålegg om avspasering, til forskjell fra pålegg om ferieavvikling som normalt skal gjøres med 2 måneders forvarsel.

Med hilsen advokat Henning M. Heitmann, Sands