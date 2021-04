Sårbarhet i Googles smittesporingssystem – sensitiv data eksponert i systemlogg

En teknisk sårbarhet i Googles smittesporingssystem, som blant annet Smittestopp på Android-telefoner bruker, kan gi uvedkommende tilgang til sensitiv data.

NTB

Nå nettopp

Dette gjelder alle apper som bruker systemet over hele verden, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI).

FHI opplyser at Google jobber med å rette problemet, og at de ikke har informasjon som tilsier at sårbarheten er blitt utnyttet av hackere.

Ifølge Digi.no , som skrev om saken først, blir data som røper om du har vært nærkontakt til personer med bekreftet covid-19 og andre sensitive data, lagret i systemloggen på Android-telefoner.

Dermed kan det være teoretisk mulig å identifisere brukeren og få informasjon om brukeren, nærkontakter og bevegelser.

– Det er viktig å få fram at dette ikke er en sårbarhet hvem som helst kan utnytte, det er svært vanskelig å få tilgang til denne typen informasjon. Men risikoen er til stede, sier IT-sikkerhetsleder i FHI, Pål Solerød.

Digi.no skriver at det ikke er påvist tilsvarende problemer med smittesporingen på Iphone.