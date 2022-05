Reagerer og advarer mot strømming av barneidrett: – Galskap

Stine Sofies Stiftelse advarer sterkt mot at idrett med barn og unge blir tilgjengelig på en ny TV-plattform. Idrettsforbundet mener grepet øker tryggheten.

Stine Sofies Stiftelse frykter for konsekvensene ved at titusenvis av fotballkamper blir tilgjengelig på en egen plattform. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB-Lars Eide

11. mai 2022 15:13 Sist oppdatert 14 minutter siden

Plattformen MyGame, med TV 2 og Amedia inne på eiersiden, skal strømme idrett med barn og unge ned til 13 år. Titusenvis av kamper blir tilgjengelig og legges inn i et system i samarbeid med Norges idrettsforbund (NIF) og særforbundene.

Ada Sofie Austegaard, leder av Stine Sofies Stiftelse, har skrevet en kronikk hos NRK Ytring hvor hun kaller den planlagte plattformen en «ny arena for overgripere».

– Vi så at det er barn som må slutte med idrett hvis dette skal bli normalen, og vi vil sterkt advare mot det, sier Austegaard til NTB.

– Det er galskap, fortsetter hun.

I MyGame er det mulig å reservere seg mot å bli filmet. Plattformen har også automatikk som stopper filming om noen har reservert seg eller har beskyttelsesbehov.

– Barn må slutte

Austegaard forteller at hun og stiftelsen reagerte umiddelbart da nyheten om den nye strømmeløsningen kom.

– Vi vet om barn som lever i fare for å bli oppsøkt av trusselutøver som kanskje ikke får ny identitet før det har gått to år. Det er 600 barn som lever i en sånn situasjon, og de er nok glemt her, sier hun.

NTB har kontaktet NIF, som viser til et eget svar på Austegaards kronikk, også det på NRK Ytring.

Der svarer Pål Kristen Rønnevik, leder for modernisering og digitalisering i NIF, at forbundet jobber for en trygg og forsvarlig strømming.

«Gjennom å få filming inn i kontrollerte former vil vi etter vår mening redusere de uheldige virkningene. Dette skjer blant annet gjennom krav om bruker og abonnement, samt begrenset lagring og tilgang til opptak.», skriver Rønnevik.

– Ikke kontroll

Endre Bendixen, jurist i Stine Sofies Stiftelse, stoler ikke på det.

– Idet noe blir strømmet, har du ikke kontroll på hva dem som ser på, gjør, sier Bendixen til NTB.

Rønnevik peker på at barn og unge ikke må begrunne reservasjonen, og at det ikke vil være sporbart for en klubb om hvem som har reservert seg mot filming.

Bendixen mener på sin side at NIF har glemt noe i sin argumentasjon:

– For barn som er på rømmen, kommer til et lite sted og sjekker mulighetene i den lokale klubben og tenker: «Vi lar være. Kommer jeg inn her, må jeg trykke på (reservasjons)knappen, og alle vil forstå at det er meg.»

Dialog

NIF anbefaler i dag at idretten ikke bør åpne for filming av breddeaktivitet for dem under 15 år. Nye nasjonale retningslinjer for dette diskuteres, opplyser NIF.

Stine Sofies-stiftelsen møtte barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp), Datatilsynet, Medietilsynet og idrettsforbundet i vår for å diskutere saken.

– Jeg inviterte til et nytt møte 16. juni, så de kunne møte våre fagpersoner som daglig har kontakt med barn som lever med voldsalarm, besøksforbud og under koder. Dessverre hadde de ikke anledning og ville heller ha møte over sommeren en gang. Det er veldig rart, sier Austegaard.

Hun opplyser til NTB at hun ønsker dialog med NIF, og i idrettsforbundets kronikk inviteres det til det samme.

Redd Barna uenig

– Problemstillingene Stine Sofies Stiftelse tar opp, er viktige, sier Sara Eline Grønvold i Redd Barna til NTB.

Hun er jurist og organisasjonens spesialrådgiver for barns rettigheter. Hun mener i motsetning til Austegaard at mange kameraer på baner og i idrettshaller kan være til hjelp.

– Vi ser det filmes svært mye allerede. Det kan være et mulig tiltak som kan sikre barn i større grad. Vi er i utgangspunktet positive, men mange ting må være på plass: Rutiner for innlogging, hvem som skal ha tilgang og bekreftelse av tilknytning til utøver.

– Vi vil gjerne i dialog med forbundet. Det er stor forskjell på ulike idretter. Svømmeforbundet har strengere regler nettopp av disse grunnene. Det er problemstillinger man må se på og vurdere. Det kan være en fordel at det filmes fra makronivå enn at det filmes av folk som er tett på. Det er forskjell på hvor nært man kommer med overblikksfilming kontra fra en på sidelinjen, sier Grønvold.