– Med MS Roald Amundsen setter Hurtigruten en ny standard, ikke bare for cruisebransjen – men også resten av shippingindustrien, mener konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

Skipet er verdens første hybriddrevne cruiseskip. Teknologien gjør at skipet, i første omgang, har kapasitet til å gå på strøm i 15 til 30 minutter om gangen. Ifølge Hurtigruten har ulike tiltak for å effektivisere energibruken redusert drivstofforbruket og CO₂-utslippet med 20 prosent.

– I tillegg til den grønn teknologi, så er skipet det første i verden som er designet for å være helt uten engangsplast, påpeker Skjeldam.

Stein Bjørge

Tror ikke det har gått utover omdømmet

Men byggingen av det nye hurtigruteskipet har vært langt mer krevende enn det både rederiet og verftet hadde forutsett. Skipet skulle egentlig leveres i oktober i fjor. Da måtte ti Antarktis-cruise kanselleres, og flere tusen passasjerer ble rammet.

– Jeg tror ikke det har gått utover rederiets omdømme, men det har påført oss ekstra kostnader, uttalte Daniel Skjeldam etter at forsinkelsene ble kunngjort.

Deretter ble jomfruturen utsatt til 17. mai, med start i Lisboa. Men også den måtte kanselleres. Nå starter jomfruturen onsdag i Tromsø. Derfra går skipet til Nordkapp og Kirkenes, før det setter kursen sørover langs kysten og ender opp i Hamburg.

Oclin/Hurtigruten

– Ulikt det vi noen gang har vært med på

Hverken Hurtigruten eller verftet, Kleven Verft i Ulsteinvik, har gått ut med hva forsinkelsene har kostet. Men det er trolig snakk om flere titalls millioner kroner.

Ledelsen ved verftet – som for øvrig eies av Hurtigruten – erkjenner at byggingen har krevd lengre tid enn først planlagt. Men det har vært viktig å levere et skip av høyeste kvalitet, understrekes det.

– Å bygge verdens råeste passasjerskip har vært en utfordring ulikt det vi noen gang har vært med på, forklarer Olav Nakken, konsernsjef i Kleven Verft.

Blir en sjelden gjest langs norskekysten

De som vil ta en titt på skipet, får ikke mange muligheter i Norge de neste årene. Etter jomfruturen, går skipet videre til Island, Grønland og gjennom Nordvestpassasjen.

Deretter blir det cruise i Alaska, før MS Roald Amundsen setter kursen sørover langs det amerikanske kontinentet. De neste tre vintrene blir det å se i Chile og Antarktis.