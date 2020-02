Bilbudene inntar Foodora

Da sykkelbudene med de rosa boksene kom til Oslo i 2015, var det miljøvennlig hjemlevering som var konseptet. Foodora skulle gi deg restaurantmat rett på døra, helt utslippsfritt.

Fakta: Foodora Har hovedkontor i Berlin. Startet i Oslo i 2015. Selskapets konsept er hjemlevering av mat bestilt fra restauranter i nærområdet. Selskapet omsatte i 2018 for 107,6 millioner kroner, opp 37 prosent fra 2017. Resultatet har vært negativt alle år siden oppstarten. Foodora brukte i starten utelukkende sykkelbud, men har siden 2017 også gjort leveringer med bil. Bruken av bilbud har vært økende. I fjor gikk de fast ansatte sykkelbudene i Foodora til streik. De fikk en tariffavtale på plass etter flere uker med konflikt.

Men nå er det oftere og oftere biler som kommer med maten.

– Grunnen til det er rett og slett at vi er i sterk vekst, og vi utvider leveringsområdet vårt utover bykjernen. I den forbindelse har det vært behov for å bruke biler, sier daglig leder Elisabeth Myhre til NTB.

Bruken av biler har økt i takt med at Foodora har økt leveringsområdet, forklarer hun.

Lover fortsatt sykkelsatsing

Myhre understreker at majoriteten av leveringer fortsatt skjer med sykkel. Det skal ikke endre seg.

– I bykjernen er det den mest effektive måten. Så sykkelbud er på ingen måte noe vi går bort fra. Men å bruke bil er nødvendig for å kunne levere på lengre distanser, sier hun.

Foodora-sjefen forteller at selskapet har flere syklister nå enn noensinne.

– Vi skal fortsatt satse på levering med sykkelbud. Det er en veldig viktig del av hele forretningsmodellen vår.

Bekymret for omdømmet

Blant de ansatte er det likevel uro. Én av bekymringene er at bruken av biler vil kunne skade Foodoras omdømme.

– Syklistene er veldig opptatt av dette, og vi har tatt det opp med ledelsen. Det at Foodora er et miljøvennlig tilbud, at det foregår på sykkel og er bra for bymiljøet og for miljøet i stort, er veldig viktig, sier Espen Utne Landgraff, som er Foodora-syklistenes klubbleder i Fellesforbundet.

– Dette er verdier som vi har lyst til å ta vare på, og som er viktige for oss som jobber der, sier han.

Fast ansatte utestengt

Et annet dilemma er at de fagorganiserte budene er avskåret fra muligheten til å levere med bil. De må holde seg til sykkel. Skal man levere med bil eller moped, krever Foodora at man har et enkeltpersonforetak eller et AS.

– Tariffavtalen vår åpner for at man skal kunne bruke ansatte sjåfører. Men det er ikke selskapet interessert i ennå. Jeg synes det er et åpenbart problem. Hvis en syklist har lyst til å begynne å bruke bil eller moped, så blir man presset over i rollen som selvstendig næringsdrivende, sier Landgraff til NTB.

Han legger til at de selvstendig næringsdrivende budene er under sterkt tidspress fordi de utelukkende får betalt per levering. Syklistenes bekymring er ifølge Landgraff at dette skal føre til farlig oppførsel i trafikken.

Ikke redd for kundeflukt

Myhre beskriver dialogen med klubben og de tillitsvalgte som god. Hun utelukker ikke at det i framtida kan bli åpnet for at også fast ansatte bud får levere med bil.

Noen negative reaksjoner fra kundene har Foodora-sjefen så langt ikke fanget opp. Hun er heller ikke redd for at miljøbevisste kunder skal slutte å bruke Foodora når de oppdager at maten kan bli levert med bil.

– Det er fortsatt kjempeviktig for oss at vi skal være en bærekraftig bedrift. Derfor klimakompenserer vi alle utslipp som vi har, inkludert gjennom levering med bil, påpeker hun.