Fredag kom regjeringen med en ny liste med økonomiske tiltak for koronarammede bedrifter.

Hittil har finansminister Jan Tore Sanner varslet krisetiltak for godt over 310 milliarder kroner.

Det store løftet til små og mellomstore bedrifter som kom i dag, er en kompensasjonsordning som skal dekke deler av de faste utgiftene til bedrifter som har hatt «vesentlig» fall i omsetningen.

Ordningen skal ha et omfang på 10–20 milliarder kroner pr. måned, avhengig av hvor mange som benytter seg av den.

Detaljene – hvor mye, når, og til hvem – blir klart først neste fredag. Men målet er at rundt 100.000 norske bedrifter skal kunne søke om støtte innen tre uker.

Fakta: Kompensasjonsordningen Bedrifter med betydelig omsetningsfall skal få penger utbetalt som en kontantstøtte. Selskapene får kompensasjon for uunngåelige kostnader, som for eksempel husleie og forsikringer. Kompensasjonen skal i utgangspunktet gjelde for to måneder, men kan bli forlenget. Finansnæringen har fått ansvar for å opprette en digital søknadsportal og for å fordele midlene via bankene.

Frykter for egenarten i bybildet

– Dette vil hjelpe litt, sier Håkon Pettersen. Han er deleier av utestedet Dattera til Hagen, en av mange lokale bedrifter som de siste to ukene har opplevd enorm usikkerhet om fremtiden.

Pettersen er glad for at regjeringen vil dekke utgifter som husleie og forsikringer. Men han mener det må mer til. Særlig at inntektsbortfall må kompenseres for.

Statsministeren sa fredag at tiltakene vil bidra til at levedyktige bedrifter kommer seg gjennom krisen. Pettersen er spent på hvordan regjeringen vil sortere ut disse.

Det er særlig stedene som skaper kreativt innhold, men som operer med små marginer, han bekymrer seg for. For dem er ikke banklån og utsatt formuesskatt relevante hjelpemidler, påpeker han.

– Men de er likevel viktige arbeidsgivere. Og det er disse stedene som gir Oslo sin egenart og identitet, sier han.

– Bybildet kan endres totalt av denne krisen. Det er synd hvis bare de store kjedene står igjen.

Signe Dons

– Skjønner ikke hvordan dette kan kalles kompensasjon

Hos Oslo-brasseriet Bacchus Spiseri & Vinhus er dommen over kompensasjonsordningen klar: Det vil ikke være nok.

– Myndighetene har tatt fra oss skjenkebevillingen og muligheten til å drive. Så jeg skjønner ikke hvordan dette kan kalles kompensasjon, når det kun dekker deler av kostnadene. Kompensasjon ville vært å dekke total drift, sier daglig leder Lena Bøhn.

Hun permitterte samtlige ansatte fredag 13. mars og har siden den gang kun tapt penger.

Hans Jordheim / E24

– For hver dag som går, kaster jeg et eller annet. Samtidig har jeg en faktura fra en leverandør liggende, men jeg har ikke penger til å betale for de varene. Da hjelper det ikke å få deler av de faste utgiftene dekket, sier Bøhn.

Bøhn sier hjelpen kanskje strekker til for de bedriftene som hadde god inntekt de første månedene av året. Men dette er tradisjonelt tunge måneder i serveringsbransjen, påpeker hun.

– Regjeringen sier at de skal redde sunne og levedyktige bedrifter. Men vis meg en restaurant som er sunn i mars.

– Trenger pengene nå

A-magasinet har denne uken snakket med flere småbedrifter som frykter konkurs som følge av koronakrisen. Tore Winther Alvestad, eier og leder i Winther Blomster i Oslo, er redd ordningen ikke vil hjelpe ham.

– Dersom kompensasjonen skal beregnes mot inntekten min i fjor, vil det ikke hjelpe stort. 2019 var ikke et godt år for meg. Konkurransen fra de store kjedene er tøff. Jeg hadde akkurat begynt å komme meg på beina igjen, sier Winther Alvestad.

Maryameh Soleymani måtte stenge frisørsalongen sin på timen den 12. mars. Hun synes mye fortsatt fremstår som usikkert i tiltakene, men er glad for å se fremgang.

– Dersom vi får bistand til å dekke de faste utgiftene, vil det være til stor hjelp, sier Soleymani.

Samtidig er hun bekymret for at det kan ta tid før pengene kommer. Hun leier lokaler med tre andre og har ennå ikke fått bekreftet om utleier vil gå med på å redusere eller utsette husleien.

– Det kommer nok til å ta minst tre uker før vi får utbetaling. Men husleien forfaller 1. april. Jeg trenger pengene nå, sier hun.

Ketil Blom Haugstulen

Konkurser neste uke

Leder av bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo, Teodor Bruu (MDG), er de siste ukene blitt «nedringt» av bedrifter som frykter konkurs innen kort tid. Han synes ordningen er skritt i riktig retning.

– Men vår klare beskjed til regjeringen er at dette må komme fort nok, og kompensasjonen må være i det øvre sjiktet av summene de vurderer, sier Bruu, og legger til:

– Ellers kan vi begynne å se konkurser allerede i neste uke.

Kelly, Ryan / NTB scanpix

To måneder ikke nok

Aller helst ville mange av de kriserammede bedriftene i bydelen hatt en løsning med tilbakebetaling av moms og andre avgifter, som arbeidsgiveravgiften.

– Det ville gitt mer forutsigbarhet og større trygghet, sier Bruu.

– I tillegg trenger kultur- og utelivsbransjen en løfte om at dette vil gjelde i ganske lang tid fremover, så de kan senke skuldrene litt.

Han mener heller ikke det er nok at ordningen foreløpig skal gjelde i to måneder. Bruu sier ordningen må vare til over sommeren, slik at bransjen kommer seg gjennom en høysesong som trolig blir langt roligere enn forventet.

– Det er ingen grunn til å tro at det blir et veldig yrende uteliv i sommer.