– Det har vært en fantastisk utvikling i vår næring, sier adm.dir. Ingvald Løyning i rederiet Norled.

Norled driver over 80 hurtigbåter og ferger i hele Norge. I løpet av 2020 blir alle de tre Nesodden-fergene Kongen, Dronningen og Prinsen elektriske.

Onsdag var Løyning én av rundt 1500 deltagere på NHOs årskonferanse i Oslo Spektrum. Som så ofte ellers i Konferanse-Norge var klimapolitikk et sentralt tema, også for statsminister Erna Solberg (H).

Hun trenger all hjelpen hun kan få fra Løynings elektriske ferger. Norge er kommet kraftig på etterskudd i forhold til målene i klimapolitikken.

2020-målet blir ikke nådd

Norge når nemlig ikke utslippsmålet for 2020:

Målet i klimaforlikene fra 2008 og 2012 er at utslippene skal være 46,6–48,6 millioner tonn klimagasser i år.

2018 er det siste året med statistikk. Da var utslippene i Norge 52 millioner tonn. For i år regner regjeringen med litt lavere utslipp.

« ... ja, det ser ut til å bli veldig, veldig vanskelig», sa statssekretær Sveinung Rotevatn (V) i Miljø- og klimadepartementet om 2020-målet til Aftenposten i fjor høst.

Hvor langt Norge har beveget seg på veien mot målet for 2020, avhenger av startpunktet:

Regnet fra 2008 til 2018 har Norge kommet omtrent halvveis til 2020-målet.

Etter 30 år med klimapolitikk var de norske klimautslippene i 2018 nesten uendret målt i forhold til 1990.

Stein J. Bjørge

Bygger om fergene

I løpet av 2020 er Norled ferdig med et byggeprogram som har gjort 20 av selskapets omtrent 50 ferger elektriske.

Hurtigbåtene er neste post i miljøprogrammet. Dette er vanskeligere fordi de skal gå fort.

– Vi har allerede startet forsøk med en hybridelektrisk hurtigbåt fra Haugesund, sier Løyning.

Han er også styreleder i busselskapet Tide. Det har 2200 busser.

– I løpet av annet halvår 2019 satte vi i drift 770 busser på biodrivstoff, sier han.

Fakta: Klimamål for 2030 Norske utslippskilder kan deles i to: Kvotepliktig sektor (oljevirksomhet og industri) og ikke-pliktig sektor (transport, jordbruk og «andre kilder»). Kvotepliktig sektor i Norge er en del av EUs kvotesystem. Utslippene fra de to sektorene var i 2018 like store, med drøyt 26 millioner tonn klimagasser fra hver. EUs mål er å redusere utslippene omfattet av kvotehandel med 43 prosent til 2030, regnet i forhold til 2005. Det er umulig å si hvor mye som kommer i Norge, og det er heller ikke formulert egne mål for kvotepliktig sektor i Norge. Det er uansett samlede utslipp i EU-systemet som teller. Norge har ansvaret for utslippene i ikke-kvotepliktig sektor. Målet etter avtalen med EU er kutt på 40 prosent sammenlignet med 2005.

Norges ansvar

Etter Parisavtalen har Norge selv ansvaret for utslippskuttene i ikke-kvotepliktig sektor, det vil si blant annet innenlands sjøfart, alt med motor på hjul og jordbruket (se faktaboksen).

Fra 2005 til 2018 har utslippene i ikke-kvotepliktig sektor i Norge nesten ikke rikket seg. Til 2030 må dette endre seg dramatisk:

Norge skal kutte utslippene i ikke-kvotepliktig sektor med 40 prosent, sammenlignet med 2005.

Det betyr å kutte utslippene i sektoren fra 27,6 mill. tonn klimagasser i 2005 til drøyt 16 mill. tonn i 2030. Altså: Kutt på rundt 11 mill. tonn klimagasser.

Regjeringens har i Granavolden-erklæringen på eget initiativ skjerpet målet ytterligere til 45 prosent kutt.

«For dårlig»

Statsministeren innrømmer at resultatene fra den første perioden med klimaforlik er for dårlige:

– Resultatene er altfor dårlige sammenlignet med det vi nå skal gjennom, sier Solberg til Aftenposten.

Men «på den annen side» sier hun tiltakene som allerede er satt i verk, vil gi stadig økende effekt mot 2030.

– Jeg tror vi klarer å nå målet, men det blir krevende, sier Solberg.

Møller har elbil-målet i sikte

Konsernsjef Petter Hellman i Møller Mobility Group leder Norges største bilimportør. Hans bransje er sterkt påvirket av klimapolitikken. Norge er verdens elbil-land nummer en.

– Vi skal være en sterk bidragsyter til norske myndigheters mål om at alle nye biler som selges i 2025, skal være utslippsfrie. Målet er godt innenfor rekkevidde, sier han.

Han sier det fortsatt er behov for at myndighetene stimulerer folk til å kjøpe elbil, og det er behov for flere ladepunkter mot 2025.

Møller gjør mer enn å importere biler.

– Vi har investert i selskaper som driver i bildeling og bysykler, sier Hellman.

Stein J. Bjørge

Klimautspill på rekke

Utspillene frem mot NHO-konferansen har vært mange og kanskje godt planlagt. Den rene norske vannkraften er med på alle:

I romjulen sa statsminister Erna Solberg at hun hadde bedt Olje- og energidepartementet utrede mer bruk av ren strøm på de største industrianleggene på land.

Mandag la Equinor frem store planer om å kutte utslippene på sokkel og landanlegg med 40 prosent i 2030. De skal skifte til strøm.

Tirsdag åpnet statsminister Erna Solberg det store Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. Det blir drevet med strøm fra land. Utslippene fra selve utvinningen er minimale.

Graver på ren strøm

Veidekke er Norges største entreprenørselskap og skaffet seg for knapt et år siden verdens første elektriske oppladbare store gravemaskin.

Direktør Jørgen Wiese Porsmyr i Veidekke forteller at én time lading gir én time drift. Fullt oppladet kan den jobbe i 5–7 timer.

– Den kan også jobbe direkte tilknyttet strømnettet, sier han.

El-gravemaskinen går på belter og veier 26 tonn.

– Hvis alle 2500 gravemaskiner i Norge av denne klassen ble byttet ut med en slik elektrisk maskin, vil klimautslippene synke med 130.000 tonn årlig, sier Porsmyr.

En ekstra fordel: Det blir stille på anleggsplassene.