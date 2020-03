Norwegian er innkalt til et hastemøte på Statsministerens kontor

Norwegian og Parat er kalt inn til et hastemøte på Statsministerens kontor om dagens situasjon for luftfarten. Det bekrefter kommunikasjonssjef Trygve Bergsland i Parat til E24.

Det var Børsen som først omtalte saken.

E24 får opplyst at slik det ser ut nå, vil representanter for Parat, de ansatte i Norwegian og fra selskapet selv delta på møtet på Statsministerens kontor. Hvem som deltar, kan bli endret, tar nestleder Anneli Nyberg i Parat forbehold om.

– Vi ser at svenske og danske myndigheter gikk ut med en solid håndsrekning til SAS i går. Nå må den norske regjeringen komme med noe konkret til både Norwegian og Widerøe, sier Nyberg.

Norwegian-aksjen spratt opp 39 prosent på Oslo Børs onsdag formiddag.

– Vanskelig å holde ut på sikt

– Nå har det gått en uke siden bunnen falt ut av markedet. Når man ikke har noen form for inntekt, er det vanskelig å holde ut på sikt, sier Nyberg videre.

Diskusjonen om Norwegian bør reddes eller ikke, går nå i flere medier. Selskapet har i mange året drevet med høy risiko og mye gjeld.

Nestlederen i Parat er klinkende klar på hva som er deres agenda:

– Vi ivaretar arbeidstagernes interesser, så vi vil sikre at bedriften og arbeidsplassene overlever. Vi løper ikke aksjonærenes ærend, sier Nyberg.

Krisepakke til konkurrent

Tirsdag ble det kjent at myndighetene i våre naboland gir SAS tre milliarder svenske kroner i lånegarantier.

– SAS har stor betydning for både Skandinavias og Danmarks tilgjengelighet. Det inkluderer i høy grad også arbeidsplasser, virksomheter og hele økonomien generelt, sier Danmarks finansminister Nicolai Wammen i en kommentar.

– Det er bakgrunnen for at den danske og den svenske stat som de største eierne i fellesskap har besluttet å støtte opp om SAS ved i første omgang å stille garantier for i alt 3 milliarder svenske kroner, fortsetter han.

Widerøe ber om statlig garanti

Widerøe er ikke kalt inn til møtet onsdag, men opplyser til E24 at de har vært i løpende dialog med ulike departementer om krisen som bransjen nå befinner seg i.

Selskapet varslet søndag at de ville permittere rundt 1000 ansatte, totalt en av tre ansatte i konsernet.

– Dette nivået gjelder fortsatt, men bildet endres time for time, sier kommunikasjonsdirektør Silje Brandvoll i Widerøe til E24.

– Særlig bakketjenesten vår er nå avhengig av hva de andre flyselskapene gjør. Vi håndterer mye trafikk for andre flyselskaper, inkludert SAS. Deres aktivitet vil påvirke aktiviteten i vår bakketjeneste, sier Brandvoll videre.

Får store avgiftslettelser

Widerøe sier at de er utrolig fornøyd med tiltakene som er kommet fra regjeringen, blant annet full lønn de første 20 dagene til dem som nå permitteres.

– Det reduserer belastningen for de kollegene som nå er berørt, og det er vi veldig fornøyd med, sier Brandvoll.

Widerøe og de andre flyselskapene får også andre lettelser ved at flypassasjeravgiften fjernes fra 1. januar til 31. oktober, og ved at Avinor-avgiftene kuttes fra 13. mars til 30. juni. Samtidig trengs det mer:

– Det vi også har spilt inn i møtene våre med myndighetene, er blant annet at man bør suspendere arbeidsgiveravgiften, gjerne med tilbakevirkende kraft fra 1. januar, samt den særnorske CO₂-avgiften, sier Brandvoll. Hun understreker:

– Uansett hva som kommer, er det viktig at tiltakene er konkurransenøytrale. Vi er tre norske og mange utenlandske flyselskaper som flyr i Norge, så tiltakene må ikke forfordele noen.

– Ønsker dere også en statlig garanti, slik den svenske og danske regjeringen stilte opp med for SAS og svensk luftfart i går kveld?

– Ja, det ville løst alle problemene. For da ville det ikke vært noe problem for oss å skaffe likviditet, sier Brandvoll.