Telenor har nettopp delt ut rekordutbytte på vel 12 milliarder kroner. Men den økonomiske suksessen skjuler ikke at dette er et selskap med store utfordringer.

For ett år siden, fra næringslivstoppenes lekegrind i Davos, sa konsernsjef Sigve Brekke i et intervju med VG at «vi er aldri blitt truffet så kraftig av konkurranse som nå. Hvis Telenor ikke evner å lede an i fornyingen som må til, kan vi faktisk også være borte om ti år.»

1. Har solgt ut mye

Telenor har solgt seg ut av tapssluket India. Dette var Brekkes prestisjeprosjekt som leder av Telenor i Asia. Hele 24 milliarder kroner er tapt.

I september i fjor kvittet Telenor seg med restene av aksjene i Vimpelcom. Telenor hadde en lang strid med den andre storaksjonæren: den russiske oligarken Mikhail Fridman. Vimpelcom var også innblandet i korrupsjonssaker som førte til at Telenors ledelse og styreledere måtte stå skolerett for Martin Kolberg og Stortingets kontrollkomité. To Telenor-direktører fikk sparken.

2. Vurderer å selge mer

Nå vurderer Telenor også å selge virksomheten i Øst- og Sentral-Europa, og har fått en «uoppfordret interesse» for mobilselskapene i Ungarn, Bulgaria, Serbia og Montenegro.

Analytikere uttaler til Hegnar.no at Telenor bør kunne få 30 milliarder kroner dersom det bestemmer seg for å selge. I realiteten betyr det at nesten 10 prosent av selskapets omsetning dermed er i spill. Avgjørelsen er ventet i mars.

3. Hvor skal Telenor satse?

Telenor regner med 1 til 2 prosent organisk vekst fremover. Å vokse organisk betyr å øke omsetningen uten oppkjøp eller fusjoner.

På pressekonferansen etter kvartalsresultatet formulerte finansdirektør Jørgen C. Arentz Rostrup seg meget forsiktig på spørsmålet om hvor Telenor vil satse. Men han sa at det som i fremtiden kunne være aktuelt, er investeringer innenfor kjerneområdet telekom i land som grenser opp til de land der Telenor allerede er. Det vil si i Norden – alt nord for Kielfergen, som han selv uttrykte det - og i Asia.

4. Hvorfor er Norden vanskelig?

Norden er ikke lett for Telenor som dominerer det norske markedet. Telenor ble i 2015 stanset av EU-kommisjonens konkurransemyndigheter da det satset på å fusjonere mobilvirksomheten i Danmark med danske delen av Telias mobilvirksomhet.

Nylig sa konserndirektør med ansvaret for Norden i Telenor, Berit Svendsen, til E24 at hun tror på flere skandinaviske telefusjoner. Men hun snakket stort sett om Telenors konkurrenter.

5. Hva med det statlige eierskapet?

Kilder som over tid har hatt tilknytning til Telenor-systemet, sier at det for noen år siden var sterke krefter i selskapets ledelse som gjerne så en lavere statlig eierandel.

Men etter hvert som Telenor har havnet i dårlig selskap rundt om i verden, for eksempel i strid med Putins venner om innflytelse i Vimpelcom og problemer med lisenser i India, har det vært greit å ha en betydelig statlig eierandel og en hjelpende hånd fra en statsråd.

Solberg-regjeringen har tidligere fått en fullmakt fra Stortinget til å selge seg ned i Telenor, fra dagens 54 prosent til 34.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier at det ikke er noen umiddelbare planer om å selge seg ned i selskapet.

– Om og eventuelt når det skal skje, er en konkret vurdering for å finne et tidspunkt som er gunstig for staten, sier næringsministeren.

Grunnen til at salgsfullmakten bare går til 34 prosent er at man vil sikre at hovedkontoret blir Norge.

