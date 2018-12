Romjul og røde tall på Oslo Børs

Trolig var det det siste døgnets gode nyheter fra Wall Street som bidro til at hovedindeksens startet opp torsdag. Amerikanske indekser la på seg rundt 5 prosent onsdag, og torsdag stengte børsen i Tokyo opp nesten 4 prosent. Den bredere sammensatte Topix-indeksen steg 4,9 prosent til 1.502 poeng.

Men i Oslo gikk det motsatt vei torsdag formiddag, selv om det så lyst ut umiddelbart etter åpning. Etter en times handel, hadde hovedindeksen svekket seg 0,87 prosent til 796,94 poeng.

Motstrøms-utviklingen i Oslo kan skyldes at behovet for en korreksjon opp ikke er like stort her som i USA, hvor børsene falt kraftig julaften.

– Heldigvis for Oslo Børs sin del har handelen vært stengt i denne perioden, dermed slapp investorene her hjemme å være med på denne berg -og dalbanen, skriver Netfonds Roger Berntsen i et notat ifølge E24.

Et fat nordsjøolje gikk for 54 dollar i 9.30-tiden, rundt 2 prosent under nivået ved midnatt.