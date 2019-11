Islands største fiskeriselskap Samherji skal ha brukt DNB for å sluse penger via skatteparadis, og til en afrikansk tjenestemann som eier et selskap i Dubai. Tidligere i november sa DNB-sjef Kjerstin Braathen til Dagens Næringsliv at saken er alvorlig, og at de ikke kan utelukke at de er blitt misbrukt.

Jussprofessor Tina Søreide ved Norges Handelshøyskole tror det er en risiko for at amerikanske myndigheter vil granske DNBs rolle i mulig hvitvasking.

– De vet nok om saken, og de vurderer langt flere saker enn de faktisk går videre med for etterforskning. Typisk holder de en etterforskning skjult fram til de annonserer offentlig at den pågår. Dermed kan det gå en stund før vi får vite hva som skjer her, sier Søreide til Dagens Næringsliv.

Også Fredrik Berg, eier og advokat i advokatfirmaet Fend, mener at DNB risikerer å bli etterforsket. Han sier handlingene ikke trenger å være knyttet til USA for at de etterforsker og forfølger denne typen saker hvis vilkårene ellers er oppfylt.

Verken det amerikanske Finanstilsynet eller FBI vil ikke kommentere saken overfor DN.

– Vi er i løpende dialog med finansmyndighetene i alle markeder der vi opererer. Vi har gjort relevante tilsyn oppmerksomme på denne saken, også i USA, sier kommunikasjonsdirektør Thomas Midteide i DNB.