Starten på 2019 har vært en bratt nedoverbakke for Rema.

Det viser siste tall fra analyseselskapet Nielsen, som ble offentliggjort tirsdag. Rema mistet 0,5 prosent markedsandeler i første kvartal 2019 sammenlignet med første kvartal 2018. Det betyr at de nå er tilbake under der de var etter det katastrofale førstekvartalet i 2017.

– Det var et veldig tøft 2017, og et 2018 hvor vi henter oss godt inn. Det er imponerende. Dette er en undersøkelse som ser på verdien, og den gir ikke et fullstendig bilde av situasjonen, sier Trond Bentestuen, Norges-sjef i Rema.

Fakta: Dette er aktørene Norgesgruppen er størst: De driver dagligvarekjedene Kiwi, Meny, Spar, Joker, Nærbutikken og Jacobs. I tillegg har de virksomhet på en rekke andre områder. Coop er nest størst: De driver dagligvarekjedene Mega, Prix, Marked, Extra og Matkroken. Rema er tredje størst: De driver dagligvarekjeden Rema 1000. Bunnpris er fjerde størst: De driver Bunnpris-butikkene. Bunnpris har et innkjøps- og logistikksamarbeid med Norgesgruppen.

Konkurrentene Kiwi og Extra hadde i en økning i markedsandelene på henholdsvis 0,7 og 1,2 prosentpoeng i første kvartal.

Totalt har Rema nå en markedsandel på 23,4 prosent. I katastrofeåret 2017 hadde de til sammenligning 23,5 prosent.

– Bare én ting jeg er opptatt av nå

Rema-sjefen peker i stedet på kundeveksten og volumet. Selskapet mener selv at de har satt ned prisene på mange varer, og at de derfor må selge flere varer enn før for å opprettholde omsetningen (verdien), som er det som Nielsen-tallene måler.

Dette påpekte også toppsjefen Ole Robert Reitan da han snakket om Remas resultater for en uke siden.

Bentestuen begynte i selskapet for seks måneder siden, men tok over nøkkelen til de norske butikkene 1. februar.

– Det er bare ett tall jeg er opptatt av akkurat nå, og de er at det kommer flere kunder inn døren til Rema-butikkene i år enn i fjor på denne tiden, fortsetter Bentestuen.

Straffet av sen påske

Rema er en butikkjede som kan glede seg over påske, jul, sommer og andre store ferier. Da selger de vanligvis mer enn sine konkurrenter. Når påsken i år er i annet kvartal, mens den i fjor havnet i første kvartal, påvirker det tallene negativt for Rema 1000 sammenlignet med Kiwi og Extra.

– I tillegg har vi satt ned prisene på en rekke varer vi selger mye av, sier Bentestuen.

– Likevel vinner dere ikke pristestene, hvordan kan det ha seg?

– Pristestene gir et øyeblikksbilde på noen få, utvalgte varer. Vi har satt ned prisene på våre egne merkevarer, og det gir seg utslag i en undersøkelse som baserer seg på en verdi, slik som denne, sier Bentestuen.

– Så du er ikke bekymret?

– Summen av mine bekymringer er konstant. Å drive butikk er en miks av glede og bekymring. Vi har masse å ta tak i og konkurransen om å ha de laveste prisene, har aldri vært tøffere. Det er bare å komme seg tidlig opp om morgenen og så må det litt prøving og feiling til, svarer den ferske norgessjefen.

Norgesgruppen blir enda større

Alle Norgesgruppens kjeder øker sin markedsandel i første kvartal, bortsett fra Joker, som faller med 0,1 prosentpoeng.

Totalt har Norgesgruppen vokst med 0,7 prosentpoeng i første kvartal, sammenlignet med første kvartal for ett år siden. Nå har de en markedsandel på 43,9 prosent, ifølge Nielsen.

– Er det noen grense for hvor store dere kan bli?

– Vår viktigste jobb er å vinne kampen om kundene og det er kundene som avgjør hvor store vi kan bli, sier direktør for samfunnskontakt Bård Gultvedt i Norgesgruppen.

Norgesgruppen-eide Kiwi, som økte med 0,7 prosentpoeng og nå har en markedsandel på 22,1 prosent, er strålende fornøyd.

– Bak disse tallene ligger det mye hardt arbeid av alle de flinke folkene i våre 669 butikker, sier kommunikasjonsdirektør Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi.

Hun sier at de har lykkes godt med fiskekampanjen i begynnelsen av året, og at Kiwi har befestet sin posisjon som den billigste kjeden i Norge.

Extra er vinneren

Også Extra stråler, selv om Coop som helhet ikke gjør det særlig bra.

– Extra tar flest markedsandeler, men vokser også mest organisk av lavpriskjedene hittil i år. Det er sterkt. Kundene vil ha et utvalg i tillegg til lave priser, noe Extra vinner på. Med dette tempoet blir vi større enn Rema før jeg når pensjonsalder, sier kommunikasjonsdirektør Bjørn A. Takle Friis i Coop.

Lavpriskjedene står nå for 68,5 prosent av omsetningen i norsk dagligvaremarked, en økning på 0,6 prosentpoeng fra i fjor.

Totalt kom det 35 nye lavprisbutikker inn i markedet i fjor, en hel rekke av dem er omprofileringer, blant annet er en rekke Prix eller Coop Marked blitt Extra-butikker.